Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au milieu) et des lauréats du Prix "Etoile Rouge" (Photo: VNA)



Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé les jeunes entrepreneurs à redoubler d'efforts pour développer de grandes entreprises et des marques mondiales, contribuant ainsi à faire du Vietnam un pays fort.Le chef du gouvernement a appelé lors d'une réception à Hanoi le 18 décembre pour les jeunes entrepreneurs récompensés par le Prix « Etoile Rouge », à l'occasion du 20e anniversaire de ce prix.S'exprimant lors de la réception, le Premier ministre a déclaré que des réunions avec les lauréats du prix « Etoile Rouge » devraient avoir lieu régulièrement pour permettre au monde des affaires de faire des recommandations au gouvernement.Il a souligné que le Vietnam a récolté des résultats socio-économiques significatifs cette année grâce aux efforts concertés du Parti, du gouvernement et du monde des affaires.Le chef du gouvernement a exhorté les entrepreneurs à tirer parti de l'économie numérique car elle recèle un énorme potentiel de croissance et à renforcer l'application des réalisations scientifiques et technologiques, en particulier l'intelligence artificielle. Il a également souligné la nécessité de former une main-d'œuvre de qualité.Reconnaissant la nécessité d'améliorer encore le climat des affaires et des investissements, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé son espoir que les entrepreneurs en général et les lauréats de l’Etoile Rouge en particulier feront des recommandations au gouvernement sur la réforme institutionnelle de l'innovation et du développement.Il a également demandé aux agences et aux localités concernées de continuer à créer des conditions favorables pour les jeunes entrepreneurs vietnamiens dans le futur.De leur côté, les entrepreneurs ont formulé des recommandations sur des solutions pour résoudre les difficultés actuelles et améliorer le climat des affaires du pays, facilitant ainsi le fonctionnement des entreprises.Le Prix « Etoile Rouge », lancé en 1999, vise à honorer de jeunes entrepreneurs exceptionnels pour leurs réalisations économiques durables et leurs contributions au développement social. -VNA