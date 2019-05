Hanoi, 2 mai (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté les entreprises à saisir rapidement les opportunités offertes par la technologie moderne et les marchés lors de la séance plénière du Forum économique privé pour le Vietnam 2019 tenu le 2 mai à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors du Forum économique privé pour le Vietnam 2019 tenu le 2 mai à Hanoi. Photo : VNA

Ce secteur contribue à hauteur de 42% du PIB, de 30% du budget d’État et emploie 85% de la main-d’œuvre nationale, a indiqué le chef du gouvernement selon lequel les entreprises privées ont été une locomotive de la croissance nationale durant les 30 ans de Renouveau.

Le chef du gouvernement Nguyên Xuân Phuc a appelé les entreprises privées à faire preuve de courage, de droiture, de patriotisme, de responsabilité sociale et d’éthique dans les affaires.

Un secteur privé puissant et durable, un secteur public plus efficace et des coopératives plus dynamiques apporteront une prospérité durable à l’économie vietnamienne. Et lorsque l’économie nationale sera suffisamment puissante pour étendre son influence au-delà des frontières, alors le soft power ou pouvoir de persuasion du Vietnam sera lui aussi étendu dans la région et dans le monde, non seulement sur le plan économique, mais sur bien d’autres plans stratégiques, a-t-il souligné.

Dans son dialogue avec les entreprises à cette occasion, le Premier ministre a souligné les mots clés pour le développement du secteur privé, à savoir «créer l'égalité», en leur donnant «protection», «encouragement» et «opportunités».

Le Premier ministre s’est engagé à créer des conditions favorables, de l’espace, des ressources et des opportunités pour le secteur privé.

Selon lui, le gouvernement mettra en place des mécanismes juridiques, des ressources humaines, des infrastructures et un marché pour faciliter les créations d'entreprises, en particulier dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication, du multimédia et de l'intelligence artificielle, ainsi que de meilleures incitations pour attirer les investisseurs providentiels.

Une plus grande attention sera accordée aux infrastructures de télécommunications intelligentes, y compris le réseau 5G, au paiement sans espèces et à d'autres infrastructures techniques, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement avait approuvé un projet national de soutien au système écologique de startup et à l'innovation jusqu'en 2025, y compris la création de centres de rénovation et d’innovation nationaux. Cette année, le gouvernement adoptera un projet national de transformation numérique pour soutenir les nouvelles entreprises.

Organisé par le bureau du gouvernement en collaboration avec la Commission centrale de l'Economie du Parti communiste vietnamien, le forum ayant le thème « Faire du secteur privé un moteur important de l’économie de marché à orientation socialiste » vise à faire le bilan de deux ans d’application de la résolution du Parti communiste vietnamien relative au développement du secteur privé, à promouvoir les réalisations de ce secteur et à lui donner l’occasion de faire des recommandations aux autorités du pays. -VNA