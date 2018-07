Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a une séance de travail ce samedi après-midi avec les autorités locales. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) – La province de Hà Tinh (Centre) doit s’orienter vers le développement durable dans les années à venir, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, lors d’une séance de travail ce samedi après-midi avec les autorités locales.

Le chef du gouvernement a salué les réalisations remarquables obtenues ces derniers temps par les autorités et les habitants de Hà Tinh en termes de développement socio-économique, d’édification du Parti et du système politique, notamment après l’incident environnemental de 2016.

Il a salué les efforts conjugués des autorités et des populations locales dans le développement de l’agriculture et de l’industrie, l’instauration de la Nouvelle ruralité et l’amélioration du niveau de vie des agriculteurs.

Le chef du gouvernement a souhaité voir Hà Tinh devenir un nouveau pôle de croissance économique du pays.

S’agissant des orientations de développement pour les temps à venir, il a proposé à cette localité de prendre des mesures plus énergiques pour réduire le taux de pauvreté, améliorer le bien-être social et faciliter l’accès de la population aux services d’éducation et de santé de qualité. Il importe également d’accélérer les processus d’urbanisation et de restructuration de l’économie locale, a-t-il ajouté, avant de souligner l’importance de maintenir la croissance de trois secteurs économiques piliers que sont l’agriculture, l’industrie et les services.

Le Premier ministre a également jugé nécessaire de rester vigilant et de résoudre à temps les problèmes de sécurité liés aux religions et aux zones rurales.

À l’issue de la séance de travail, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté à la signature d’un accord-cadre de coopération stratégique entre la province de Hà Tinh et la Banque mondiale qui vise à établir un partenariat intégral pour la coopération stratégique bilatérale, période 2018-2022. -VNA