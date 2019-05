Dông Nai (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé lundi 6 mai dans la ville de Biên Hoà (Sud) aux provinces et villes de la région économique clé du Sud à continuer de maintenir leur rôle de locomotives économiques du pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la conférence de la région économique clé du Sud, le 6 mai à Biên Hoà, province de Dông Nai. Photo : VNA

Il a émis cette demande lors d’une conférence sur le développement de la région économique clé du Sud qui comprend Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Phuoc, Tây Ninh, Long An et Tiên Giang.Les localités devraient continuer à faire preuve d’innovation et de créativité, avoir une vision à plus long terme, tirer le meilleur parti de la quatrième révolution industrielle, a déclaré le chef du gouvernement.Il faudrait en même temps mettre en œuvre la restructuration économique liée au renouvellement du modèle de croissance, veiller à la formation des ressources humaines de haute qualité, développer l’agriculture et la ruralité durables et élever la valeur ajoutée des produits agricoles, a-t-il encore indiqué.La région économique clé du Sud arrive au premier rang à l’échelle nationale pour ce qui est de l’industrialisation et de modernisation et entraîne le développement économique du Vietnam, représentant 45,42% du produit intérieur brut (PIB) du pays.Ces dernières années, elle a enregistré de nombreux succès en matière de développement socio-économique, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 8,34% sur la période 2016-2018 et un revenu par habitant de 5.474 dollars en 2018, soit deux fois plus que la moyenne nationale.Toutefois, le potentiel de la région n’a pas encore été pleinement exploité et la connectivité régionale laisse encore à désirer.Lors de la conférence, les délégués ont discuté des politiques visant à stimuler la croissance régionale, la connectivité pour développer les infrastructures de logistique et de transport et la qualité des ressources humaines, et formulé des recommandations pour aider la région à exploiter pleinement son potentiel et ses atouts.Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong, a proposé au gouvernement de promulguer dans les meilleurs délais un décret sur la région économique motrice, d’approuver une réglementation sur la gestion conjointe régionale et interrégionale afin de réaliser efficacement les programmes de connexion et de coopération économique régionale entre les ministères, branches et localités.Le Vietnam compte quatre régions économiques clés avec 24 provinces et villes, représentant 27,3% de la superficie naturelle, 27% de la population vietnamienne et contribuant à hauteur de 89% du PIB du pays. - VNA