Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le secteur agricole à créer un nouveau moteur pour développer l’agriculture et le développement rural, lors de la conférence-bilan du secteur de l’Agriculture et du Développement rural tenue sous forme hybrique, mercredi, 3 janvier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence-bilan. Photo : VNA

La croissance du PIB de l'ensemble du secteur agricole était de 3,83%, la plus élevée de ces dernières années, contribuant considérablement au taux de croissance de 5,05% de l'économie.

L'agriculture continue d'affirmer sa place importante et constitue le pilier de l'économie, assurant fermement la sécurité alimentaire, et un des équilibres majeurs de l'économie, contribuant à la stabilité macroéconomique.



En 2024, ledit secteur ambitionne de restructurer le système agricole en se basant sur les zones de matières premières et les principaux groupes de produits.

Il est impératif de continuer à mettre en œuvre le programme «Chaque commune un produit» ainsi que le projet «En vue du développement durable d’un million d'hectares rizicoles à bas carbone et à la croissance verte dans le delta du Mékong d’ici à 2030», a souligné le chef du gouvernement. En parallèle, il est nécessaire d'accélérer la transition numérique, la mécanisation et l'adoption de l'innovation pour automatiser les productions agricoles.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a insisté sur l'importance d'anticiper les besoins du marché, d'intensifier l'interaction entre les producteurs et les consommateurs, et de maximiser les avantages des accords de libre-échange signés par le Vietnam.

Photo : VNA

De plus, pour développer le marché intérieur, il est essentiel de multiplier les programmes de promotion commerciale destinés aux consommateurs des régions rurales et défavorisées.



Le Premier ministre a également plaidé en faveur de la stimulation de la croissance de l’économie maritime et de l'élimination cette année du carton jaune imposé par la Commission européenne sur les produits aquatiques vietnamiens.

Le chef du gouvernement a proposé la création d'un fonds dédié à la modernisation des infrastructures aquacoles, tout en soulignant l'importance de renforcer la protection des forêts naturelles.

De plus, il a insisté sur la nécessité de poursuivre le projet «Planter un milliard d’arbres pendant la période 2021-2025». -VNA