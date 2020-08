Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (milieu) remet des cadeaux aux unités participant à la construction de l'autoroute Trung Luong-My Thuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé examiner les travaux de construction de l’autoroute Trung Luong-My Thuan dans la commune de Tam Hiep, district de Chau Thanh, province de Tien Giang (Sud).



Il s’agit de la 3e fois que le chef du gouvernement est allé vérifier les travaux de ce projet dès son relancement en mars 2019. En visitant le chantier, il a demandé aux organes compétents de chercher à résoudre les difficultés en vue d’une ouverture au trafic à la fin 2020.



Selon des représentants de la société par actions BOT Trung Luong-My Thuan, le volume de travail achevé est passé de 40% en mars 2020 à près de 60% aujourd’hui, ce qui assure le rythme prévu pour une ouverture au trafic fin d’année, permettant aux véhicules de moins de 2,5 tonnes d’y circuler pendant le Nouvel An lunaire 2021.



Appréciant les efforts des entreprises et organes concernés, le Premier ministre a souligné le rôle important de cette autoroute pour le delta du Mékong. Il a demandé aux organes compétents d’assurer la qualité de l’ouvrage.



Avec les autoroutes Hô Chi Minh-Ville-Trung Luong et My Thuan-Can Tho, le projet contribuera à relier 13 provinces du delta du Mékong et Ho Chi Minh-Ville, créant un système de transport harmonieux qui aide à réduire les embouteillages sur la Nationale 1 et à stimuler le développement socio-économique dans le delta du Mékong. - VNA