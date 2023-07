Bac Kan (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite de travail à Bac Kan , a eu le 16 juillet une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti sur le développement socio-économique local, les directions, tâches, solutions dans les temps à venir.Bac Kan est une province montagneuse au Nord-Est, avec une population de plus de 320.000 personnes dont les minorités ethniques représentent plus de 88%. La province a des avantages pour développer l'agriculture écologique et le tourisme. Son taux de croissance économique moyen sur les deux années 2021-2022 a atteint 5,02%. Au cours du premier semestre 2023, la croissance du PIB de la province était estimée à 5,7%, se classant 34e sur les 63 provinces et grandes villes du pays. Son taux de couverture forestière était de 73,35%, le niveau le plus élevé du pays. Pendant cette période, la province a accueilli 571.000 visiteurs, soit 2,5 fois plus qu'à la même période, représentant 74% du plan annuel.Outre les réalisations, la province de Bac Kan fait encore face à de nombreuses difficultés, notamment en termes d'infrastructures de transport. Le taux de pauvreté est encore élevé, représentant 24,7% des ménages de la province.Lors de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé la province de Bac Kan à mobiliser effectivement toutes ses ressources pour le développement, afin de posséder, d'ici 2050, une économie dynamique avec un niveau de développement assez élevé par rapport aux autres localités du pays. Il a ainsi suggéré que Bac Kan se concentre sur deux percées, l'économie forestière et le tourisme.En ce qui concerne les principales tâches et solutions dans les temps à venir, le Premier ministre a demandé à la province de Bac Kan de continuer à bien saisir et concrétiser la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Il a en outre insisté sur la nécessité de mener à bien la planification et le processus de développement des infrastructures, de maximiser le potentiel et les atouts naturels pour accélérer le développement des produits agricoles.Le chef du gouvernement a également demandé à la province de renforcer le soutien aux entreprises et aux coopératives pour promouvoir leurs marques et leurs produits, de renforcer l'organisation d'événements culturels, sportifs et touristiques, de promouvoir la réforme administrative pour améliorer le climat des affaires...-VNA