Hanoi, 22 mars (VNA) - Le Conseil central d’émulation et de récompense s’est réuni lundi après-midi, 22 mars, à Hanoï, sous l’égide de son président, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Les membres du conseil et les participants à l'événement ont partagé le point de vue que 2020 était une année très spéciale où il y avait un certain nombre d'événements et d'anniversaires majeurs du pays, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté les aspects socio-économiques, et les activités d'émulation et de félicitations également sont devenues encore plus importantes.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Les mouvements d'émulation dans le combat contre le COVID-19 ont attiré des efforts conjoints de l'ensemble du système politique et de la population, comme le montre le chiffre de plus de 2.000 milliards de dongs (86,6 millions de dollars) de dons et d'initiatives telles que les «distributeurs automatiques de riz», les «distributeurs automatiques de masques faciaux». et "supermarchés zéro-dong".

Lors de la réunion. Photo : VNA

Les récompenses ont été présentées en temps opportun pour servir des tâches politiques, a rapporté le conseil, notant qu'il avait vérifié et soumis près de 2.900 propositions de félicitations au Premier ministre et exécuté près de 1.700 décisions de félicitations émises par le président de la République et près de 1.000 autres par le Premier ministre.

S’adressant à la manifestation, le chef du gouvernement a demandé audit conseil de lancer des mouvements d’émulation efficaces et conformes aux recommandations du secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de la République Nguyên Phu Trong et du 10e Congrès national d’émulation patriotique.

“Il faut multiplier les mouvements d’émulation patriotique et rendre hommage à ses plus dignes représentants. Il est également essentiel de renouveler le programme d’action des conseils d’émulation et de récompense des divers échelons. Les récompenses doivent être attribuées rapidement, de manière transparente et conformément à la loi”, a-t-il dit. - VNA