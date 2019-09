Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur le chantier de l'autoroute Trung Luong-My Thuan dans la province de Tien Giang. Photo: VNA

Tien Giang (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est rendu le 27 septembre sur le chantier de l’autoroute Trung Luong-My Thuan dans la province de Tien Giang (Sud).

D’une longueur totale de 51,1 km et dotée de quatre voies, cette autoroute relie Ho Chi Minh-Ville et 13 villes et provinces du delta du Mékong.

Le chef du gouvernement a demandé maîtres d’ouvrage et d’œuvre d’assurer la qualité et le rythme des travaux de construction pour que cette autoroute puisse être ouverte au trafic fin 2020 et inaugurée en 2021.

Il a également demandé aux ministères et secteurs concernés de collaborer étroitement avec les investisseurs pour relever les obstacles en temps opportun.

A cette occasion, le Premier ministre a remis la décision sur l’octroi de fonds budgétaires au projet de l’autoroute Trung Luong-My Thuan. Il a demandé au ministère des Transports et des Communications de mettre en chantier dans les meilleurs délais le pont My Thuan 2 et le tronçon My Thuan-Can Tho.

Selon un rapport de la société BOT Trung Luong-My Thuan, environ 2.500 milliards de dongs ont été mobilisés pour le défrichage des terrains au service du projet. A ce jour, 27% des travaux ont été achevés. -VNA