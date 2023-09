Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend à Washington un déjeuner de travail avec des directeurs exécutifs de grands entreprises et groupes américains de semis-conducteurs. Photo. VNA



Washington (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris le 19 septembre au matin (heure locale) à Washington un déjeuner de travail avec des directeurs exécutifs de grands entreprises et groupes américains de semis-conducteurs.

Les fabricants américains de semi-conducteurs ont apprécié le potentiel de développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, en particulier grâce aux ressources humaines de haute qualité et à l'amélioration croissante des capacités des entreprises et des établissements de formation au Vietnam.

Les délégués ont discuté et partagé sur les opportunités de coopération en matière d'investissement au Vietnam, ont proposé des méthodes de coopération entre le Vietnam et les États-Unis pour développer avec succès l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Dans ce domaine, les États-Unis sont un partenaire stratégique de premier plan. À long terme, les entreprises et sociétés américaines pourraient étudier la possibilité d’implanter des usines de puces au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué, de son côté, les entreprises de semi-conducteurs qui ont investi au Vietnam, contribuant ainsi à porter les relations bilatérales à un nouveau sommet.

Il a invité les entreprises américaines de semi-conducteurs à continuer à coopérer et à investir davantage au Vietnam à toutes les étapes, contribuant à améliorer la qualité des ressources humaines et les capacités des entreprises vietnamiennes et introduire plus profondément le Vietnam dans la chaîne de valeur et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie mondiale des semi-conducteurs à plusieurs étapes.

Il a déclaré que la coopération dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam était à la fois conforme aux tendances mondiales actuelles, adaptée au potentiel et aux ressources humaines du Vietnam et qu'elle apportait des avantages à la population qui devait s'assurer d'une participation active et efficace.

Le gouvernement, les ministères et les secteurs créeront un environnement commercial équitable et sain, les meilleures conditions aux entreprises étrangères d'investir et d'opérer de manière plus fluide, stable, efficace et durable au Vietnam, dont les entreprises américaines de semi-conducteurs, a affirmé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) assiste à la cérémonie de remise des protocoles d'accordentre les entreprises des deux pays. Photo: VNA



A cette occasion, Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise du protocole d'accord entre le Centre national d'innovation (ministère du Plan et de l'Investissement) et le groupe Cadence Design Systems, Inc. sur la mise en œuvre d'activités visant à promouvoir la capacité de conception et de développement de produits à base de puces semi-conductrices au Vietnam, celui entre le Centre national d'innovation et l'Université d'État de l'Arizona sur le développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, et ainsi que celui entre le ministère de l'Éducation et de la Formation et Intel Corporation sur le développement des ressources humaines pour les industries de haute technologie. -VNA