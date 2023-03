Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh dialoguera le 26 mars prochain avec les jeunes sur le thème "Construire des jeunes ressources humaines de qualité pour répondre à l’ère 4.0", a fait savoir le ministère de l’Intérieur dans le texte n°593/KH-BNV.

Le Vietnam compte actuellement plus de 22,1 millions de jeunes, soit 22,5% de la population nationale. Photo: VNA





Le dialogue se déroulera simultanément en présentiel au siège de l’Office du gouvernement et en ligne aux sièges de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et des 63 comités populaires des provinces et villes sous l’autorité centrale, a-t-il précisé.



Cet événement vise à mettre en œuvre les orientations du Parti, les politiques et les lois de l’État sur le dialogue avec la jeunesse ; à saisir la situation, à écouter les recommandations, suggestions et vœux des jeunes afin de diriger à temps le règlement des lacunes, difficultés et problèmes liés aux droits et intérêts légitimes de la jeunesse dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et lois de l’État sur la jeunesse dans la période actuelle.



A travers le prochain dialogue, les autorités entendent diffuser largement auprès des jeunes les orientations du Parti, les politiques et les lois de l’État afin de réaliser l’objectif de développement de la jeunesse.



Selon le ministère de l’Intérieur, les discussions seront axées sur la mise en œuvre des directives du Parti, des politiques et des lois de l’État sur la jeunesse ; les responsabilités des organes et organisations compétentes afin de garantir les droits et intérêts légitimes des jeunes.

Elles se focaliseront également sur le rôle et la responsabilité des jeunes dans l’apprentissage, le travail, la participation au développement socio-économique, les opportunités et les défis à relever à l’ère 4.0, les recommandations et propositions des jeunes et les orientations à suivre pour les résoudre.

Le Vietnam comptait en mars 2022 plus de 22,1 millions de jeunes, soit 22,5% de la population nationale, dont près de 60% en milieu rural et plus de 40% en milieu urbain. Le taux de plein emploi des jeunes parmi les jeunes en âge de travailler représente 98,7%. – VNA