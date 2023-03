Photo : VNA

Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer un document n°178/TTg-CN demandant plus d'efforts pour promouvoir le développement et dégager les obstacles au marché immobilier.Il a demandé aux ministères, aux agences et aux comités populaires des villes et des provinces au niveau central de suivre strictement la Résolution du gouvernement en date du 11 mars 2023 sur plusieurs mesures pour résoudre les difficultés et promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché.Les ministères de la Construction, et des Finances et la Banque d'État du Vietnam doivent se coordonner étroitement entre eux et avec les agences compétentes pour aider les entreprises à surmonter les difficultés et à relancer le marché.Les entreprises immobilières doivent adapter la structure des produits et les segments de marché et proposer des prix plus raisonnables, porter une attention particulière au développement de logements sociaux et de logements pour travailleurs adaptés aux revenus des personnes. Les autorités compétentes doivent examiner les projets de logement et immobiliers pour travailler avec les entreprises sur des mesures visant à résoudre les problèmes juridiques, en particulier dans les projets avec des obligations d'entreprise et des prêts bancaires, et des capitaux mobilisés auprès des acheteurs, a souligné le chef du gouvernement.Il a également exhorté le ministère du Commerce à achever prochainement un projet de construction d'au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs dans les zones industrielles au cours de la période 2021-2030.Il a été demandé au ministère des Finances de mettre en œuvre des mesures harmonieuses, raisonnables et efficaces pour accompagner les entreprises à restructurer les dettes obligataires, les taux d'intérêt, les modalités de paiement conformément à la réglementation.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté la banque centrale à mettre en œuvre prochainement le programme de crédit d'une valeur d'environ 120.000 milliards de dongs (5,1 milliards de dollars) pour aider les banques commerciales à fournir des prêts préférentiels aux investisseurs et aux acheteurs de projets de construction de logements sociaux et de maisons pour les travailleurs, et à reconstruire de vieux immeubles d'appartements.Les Comités populaires locaux devaient approuver rapidement les plans directeurs, ainsi que les plans d'occupation des sols et les plans et programmes de développement de logements pour cinq ans et annuellement et organiser des réunions avec chaque entreprise pour les aider à faire face aux difficultés.- VNA