Hanoï, 1er août (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les comités populaires des villes et des provinces de publier immédiatement des instructions sur la prévention et le contrôle du l'épidémie de variole du singe (monkeypox).

La surveillance est renforcée aux portes des frontières et au sein de la communauté la prévention et le contrôle du l'épidémie de variole du singe (monkeypox). Photo : VNA

Le Premier ministre a fait la demande dans la dépêche n° 680/CD-TTg datée du 1er août 2022, signée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

La surveillance doit être renforcée aux portes des frontières et au sein de la communauté, a déclaré le Premier ministre, soulignant que les médicaments, les équipements, les ressources humaines et les finances doivent être disponibles pour la mise en œuvre des mesures préventives et le traitement des patients.

Il a exhorté les comités populaires municipaux et provinciaux à présenter des plans et des scénarios, à organiser des cours de formation pour les agents de santé, à diversifier les méthodes de communication et à établir des lignes directes.

Le ministère de la Santé devrait suivre de près la situation pour prendre les mesures appropriées et traiter rapidement les foyers de de variole du singe, en portant une attention particulière aux agents de santé et aux groupes vulnérables, selon la dépêche.

Le ministère a également été invité à établir un plan de réponse à la maladie, à perfectionner les directives professionnelles, à améliorer sa capacité de test et de diagnostic, et à instruire et inspecter les localités en matière de prévention et de contrôle du monkeypox.

Pendant ce temps, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural devrait se coordonner avec le secteur et les agences de santé pour prévenir l'infection par les animaux sauvages.

Le Premier ministre a demandé au ministère de l'Information et des Communications, à la Télévision vietnamienne, à la Voix du Vietnam, à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), au journal Nhan dan (People) et à d'autres agences de presse de se coordonner étroitement avec le ministère de la Santé.



Le ministère des Finances doit assurer le financement de la prévention et du contrôle de la variole du singe, a déclaré le chef du gouvernement, demandant aux associations et organisations concernées de se coordonner avec les autorités à tous les niveaux pour encourager les gens à se joindre aux activités de prévention de la maladie conformément aux directives émises par le ministère de la Santé.- VNA