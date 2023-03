Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lors d’une réunion thématique du gouvernement sur l’élaboration des lois, lundi 27 mars à Hanoi, de résoudre les goulots d’étranglement pour atteindre les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion thématique du gouvernement sur l’élaboration des lois. Photo: VNA



L’élaboration des lois doit créer un couloir juridique, supprimer les goulots d’étranglement pour servir le développement ; intensifier la décentralisation et la hiérarchisation des pouvoir, de concert avec le contrôle et la surveillance, a-t-il souligné.

Lors de cette réunion, le gouvernement donne des avis sur le projet de résolution de l’Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques visant à éliminer les difficultés et les obstacles dans l’investissement et la construction d’ouvrages de transport.

Il se prononce sur certaines nouvelles politiques concernant la gestion des entrées, des sorties, du transit et de la résidence des étrangers au Vietnam ; le projet de loi sur l’identité et la citoyenneté (amendée) ; le projet de loi sur les établissements de crédit (amendée) ; la proposition sur l’élaboration d’une loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les sorties et entrées des citoyens vietnamiens et de la Loi sur les sorties, les entrées, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.

Les membres du gouvernement se sont exprimés sur l’augmentation de la part des capitaux du budget de l’Etat dans les projets d’investissement sous forme de partenariat public-privé (PPP) ou la scission des travaux de dégagement des terrains de ces projets, la mobilisation des budgets locaux pour participer aux projets nationaux avec le concours du budget central, la sélection des localités en tant que maîtres d’ouvrage des projets de connectivité régionale.

Vue de la réunion thématique du gouvernement sur l’élaboration des lois. Photo: VNA



Ils se sont penchés surt la délivrance de visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires du monde ; l’augmentation de la durée du visa électronique de 30 jours au maximum à trois mois au maximum, à entrée unique ou à entrées multiples, et l’octroi du certificat de séjour temporaire à la frontière aux étrangers exemptés de visas pour des séjours de 15 jours à 45 jours au maximum.

Les membres du gouvernement ont eu des discussions approfondies sur de nouveaux contenus du projet de loi sur l’identité et la citoyenneté (amendée), tels que la délivrance de cartes d’identité pour les enfants de moins de 14 ans, pour les personnes d’origine vietnamienne résidant à l’étranger.

Pour le projet de loi sur les établissements de crédit (amendée), le chef du gouvernement a demandé que ce texte puisse concrétiser les résolutions et politiques pertinentes du Parti et de l’Etat, éliminer les difficultés et obstacles, lutter contre la corruption et les vices, renforcer les attributions de gestion du gouverneur(se) de la banque centrale à l’égard des banques commerciales.

Le chef du gouvernement a chargé les mnistères et organes de réserver un bon accueil aux opinions exprimées et de recueillir celles des experts, des sujets concernés et des organes de l’Assemblée nationale pour peaufiner les textes et les soumettre aux autorités compétentes dans les délais impartis. – VNA