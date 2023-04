Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une conférence en ligne entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique de mars du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 3 avril une conférence en ligne entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique de mars du gouvernement.



Des dirigeants de ministères, secteurs et localités ont discuté de la situation socio-économique de mars et des trois premiers mois de 2023, de la mise en œuvre de la Résolution 01 du gouvernement, du Programme de redressement et de développement socio-économiques et de trois Programmes cibles nationaux du pays. Ils se sont aussi penchés sur l'allocation et le décaissement des fonds publics ainsi que sur les mesures de développement socio-économique au deuxième trimestre 2023 et dans les mois à venir. Ils ont évalué les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'Etat en 2022.



Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, ce premier trimestre, le gouvernement et le Premier ministre ont suivi de près la situation, ont rapidement dirigé la mise en œuvre des tâches pour promouvoir le développement socio-économique.



Le Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre devrait augmenter de 3,32 % par rapport à la même période de l'an dernier. L'inflation sous-jacente est maîtrisée à un niveau approprié ; la croissance de l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,18 %. Le marché des devises est fondamentalement stable. Les recettes budgétaires au premier trimestre sont estimées à 30,3% des prévisions annuelles. Les exportations excédentaires ont atteint 4,07 milliards de dollars, soit le double de la même période de 2022. La production et les activités commerciales ont été maintenues. Le secteur des services a continué de se redresser. Le pays a attiré près de 2,7 millions de touristes internationaux, soit 29,7 fois plus qu'à la même période de l'an dernier.



Les travaux autour de la sécurité sociale et de l'amélioration de la vie des gens sont ciblés. A l’occasion du Nouvel an lunaire, environ 9.500 milliards de dongs (480,5 millions de dollars) ont été mobilisés pour soutenir les 63 villes et provinces du pays.

Cependant, il reste des difficultés et défis. Le Premier ministre a déclaré qu'un certain nombre de points de vue et d'idées directrices doivent être poursuivis dans les mois à venir, à savoir continuer de contrôler l'inflation, de stabiliser la macroéconomie, de promouvoir la croissance et d'assurer les grands équilibres de l'économie ; accélérer le décaissement des fonds d'investissement public ; mettre en œuvre efficacement le programme de relance économique et de développement ; promouvoir la production et le commerce.

Il a demandé de bien accomplir les tâches de développement de la culture, de la société et de protection de l'environnement, en assurant la vie du peuple ; de résoudre définitivement les problèmes liés aux médicaments et aux équipements médicaux ; d’améliorer la qualité des examens médicaux ; d’intensifier la prévention et la lutte contre la corruption et autres pratiques malsaines. -VNA