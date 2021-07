Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Hanoi, 30 julllet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 30 juillet une réunion virtuelle entre le gouvernement et les localités sur la prévention et le contrôle du COVID -19.Le Premier ministre a reconnu que la prévention et le contrôle de l'épidémie avaient obtenu des résultats positifs et déclaré que le gouvernement publierait une Résolution sur la mise en œuvre de solutions urgentes conformément à la Résolution de l'Assemblée nationale, qui permet l'application des mesures plus fortes. y compris celles qui ne sont pas encore stipulées par la loi.Des représentants des ministères, des branches et des localités ont discuté de la situation épidémique, des causes et leçons, évalué la direction de la mise en œuvre des mesures appliquées dans le passé, analyé la situation épidémique et donné les tâches et solutions à mettre en œuvre dans les temps à venir.En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les ministères, les branches et les localités pour leurs grands efforts ces derniers temps, en soulignant les limites de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19 au cours du passé.Le Premier ministre a déclaré que la situation épidémique était toujours compliquée affirmant que le gouvernement continuera à faire des efforts pour atteindre l’«objectif double», dans lequel la prévention et le contrôle efficaces des maladies et la protection de la santé des habitants sont primordiales.Concernant les tâches et solutions pour prévenir et contrôler l'épidémie dans les temps à venir, le Premier ministre a indiqué dans les localités où les épidémies sont compliquées et à haut risque de décès, un blocus et un isolement complets doivent être mis en place.Le chef du gouvernement a proposé aux secteurs et unités connexes d'intensifier la recherche, la production et l'importation de médicaments pour traiter les patients atteints de COVID-19 d’augmenter le transfert de technologie pour produire des ventilateurs pour le traitement des patients.Outre la poursuite de la mise en œuvre de la « stratégie vaccinale », le Premier ministre a demandé aux secteurs et localités de modifier leurs politiques prioritaires en matière de vaccination.En conséquence, en plus de donner la priorité à la vaccination des forces de première ligne contre l'épidémie, la priorité devrait être donnée aux localités touchés par les épidémies compliquées et aux zones importantes telles que Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et les provinces avec de nombreux parcs industriels et zones franches. - VNA