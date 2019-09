Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence en ligne organisée le 26 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ordonné d’accélérer le décaissement des investissements publics d’ici 2020 – la dernière année de mise en œuvre du plan sur l’investissement public à moyen terme pour 2016-2020. Il a souligné qu’il s’agissait d’une tâche importante et urgente des ministères, secteurs, localités et organes concernés.

Lors d’une conférence en ligne organisée le 26 septembre avec les localités de l’ensemble du pays, le chef du gouvernement a indiqué que les investissements publics représentaient 10,7% du PIB national et environ 32% de l’investissement social en 2019. Le décaissement tardif des investissements publics s’avère ainsi un « goulot d'étranglement » dans le processus de développement économique national.

Le décaissement tardif des investissements publics peut nuire à la croissance économique, réduire la confiance des investisseurs et bailleurs de fonds et causer des pertes, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités d’améliorer l’efficacité de leur gestion des projets de construction de base et de lutter contre la corruption et le gaspillage.

Il a ordonné au ministère du Plan et de l’Investissement de perfectionner le cadre juridique sur les investissements publics pour relever les obstacles dans le processus de décaissement de ces fonds et améliorer leur efficacité.

Le Premier ministre a approuvé la proposition concernant la création d’un groupe de travail chargé de la supervision des projets de construction de base. Il a également autorisé les ministères, secteurs et localités à retirer des fonds des projets infaisables pour réinvestir dans de nouveaux projets convenables.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, au cours de ces neuf derniers mois, les investissements publics décaissés ne représentaient que 45,17% de l’objectif fixé par l’Assemblée nationale et 49,14% de celui fixé par le Premier ministre, soit des niveaux inférieurs par rapport à la même période de l’année dernière. -VNA