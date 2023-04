Perspective de l'aéroport de Long Thanh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 18 avril la dépêche officielle N° 271/CD-TTg sur la mise en œuvre du projet de l'aéroport international de Long Thanh, dans la province de Dong Nai (Sud), considéré en tant qu’un projet important au niveau national.Le Premier ministre a demandé aux maîtres d’ouvrage des sous-projets, au ministère des Transports, au Comité de gestion des fonds de l'État au sein des entreprises et aux organes concernés d'examiner les tâches assignées, de clarifier la responsabilité de chaque individu et collectif si les tâches ne sont pas remplies dans les délais impartis, entraînant des retards dans l'avancement du projet, puis de faire un rapport au vice-Premier ministre Tran Hong Ha avant le 23 avril 2023.Le Premier ministre a demandé au Comité populaire de la province de Dong Nai d'achever de toute urgence le dégagement des terrains et de remettre, avant le 30 juin 2023, 1.180 ha au service de la première phase du projet et deux voies d’accès.