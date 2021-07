Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le 11 juillet la porte frontalière de Môc Bai - Tây Ninh. Photo: VNA

Tây Ninh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 11 juillet à la province frontalière méridionale de Tây Ninh de prendre des mesures pour empêcher la propagation du Covid-19 dans la communauté, de surveiller strictement ceux qui viennent des zones touchées par l’épidémie et de contrôler la frontière.

S’adressant aux principaux responsables de la province, le chef du gouvernement leur a demandé de mettre en œuvre un scénario de prévention de l’épidémie à un niveau supérieur et de manière plus efficace.



Il a exprimé son espoir que les forces locales suivront strictement les réglementations pour défendre l’indépendance nationale, la souveraineté et l’intégrité territoriale, redoubleront d’efforts pour prévenir et contrôler l’épidémie, stimuler le développement économique et les exportations, et maintenir et consolider l’amitié et la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge.

Un représentant de Tây Ninh a proposé que le gouvernement assiste davantage la province dans la réalisation des tests rapides et plusieurs problèmes liés au développement socio-économique dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’hôpital de traitement du Covid-19 n°2 dans le district de Tân Tru à Long An. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également eu une séance de travail avec les responsables de la province de Long An, au cours de laquelle il a souligné que la lutte contre le Covid-19 est désormais la priorité absolue dans cette localité méridionale.

Le chef du gouvernent a demandé aux autorités locales d’inciter la population locale à suivre strictement les directives du gouvernement sur la prévention et le contrôle de l’épidémie.

Il a également demandé au ministère de la Santé d’allouer 400.000 doses de vaccin nécessaires pour vacciner les travailleurs dans les parcs industriels de Long An. – VNA