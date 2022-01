Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement vient de publier un télégramme officiel sur les directives du Premier ministre Pham Minh Chinh concernant la définition d’une feuille de route de réouverture sûre, scientifique et efficace au tourisme international.



Ce télégramme officiel est adressé aux ministres, chefs des organes ministériels et gouvernementaux, aux présidents des Comités populaires provinciaux.

Des touristes étrangers arrivent à Da Nang. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de travailler avec les ministères de la Santé, de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, des Transports, de l'Information et de la Communication, les autres ministères et organes compétents, ainsi que les localités concernées, afin d’élaborer et mettre en œuvre rapidement des plans et des solutions en vue d’une réouverture sûre, scientifique et efficace au tourisme international.Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, au nom du Premier ministre, de diriger directement l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route pour une réouverture sûre, scientifique et efficace au tourisme international.-VNA