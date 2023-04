Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le personnel de l’antenne à Dong Anh de l’Hôpital national des maladies tropicales. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé mardi 11 avril inspecter de manière inattendue la mise en œuvre de la Résolution n° 30/NQ-CP du gouvernement concernant l’approvisionnement en médicaments et en matériel médical, ainsi que du Décret n° 07/2023/ND-CP relatif à la gestion du matériel médical dans certains établissements de santé à Hanoï.Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu à l’ hôpital Bach Mai , à l’ Hôpital national de pédiatrie et à l’antenne à Dong Anh de l’Hôpital national des maladies tropicales, pour évaluer la situation afin de rechercher des solutions aux difficultés en vue d’assurer la fournitures de médicaments et de matériel médical.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts des hôpitaux dans les soins de la santé des gens, ainsi que dans la mise en œuvre de la Résolution n° 30/NQ-CP et du Décret n° 07/2023/ND-CP.Il a demandé aux hôpitaux d’élaborer des plans pour pouvoir préparer suffisamment de médicaments et de matériel médical au service des examens et des traitements médicaux des patients.Il est également nécessaire aux hôpitaux d’élaborer des plans directeurs à long terme, de mobiliser un maximum de ressources, notamment via le partenariat public-privé, pour améliorer la qualité des examens et des traitements médiaux, et devenir des hôpitaux verts, propres et modernes, a-t-il souligné.Le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de mener des études sur la fondation de grands centres pour les médicaments rares. Il lui a également ordonné de travailler avec les ministères du Plan et de l’Investissement, et des Finances, afin de mener des études pour publier des documents ou de proposer au gouvernement de promulguer un document approprié concernant les prix des services médicaux, compléter le mécanisme de partenariat public-privé dans les investissements dans les équipements et les installations médicaux, en veillant à l’harmonie entre les intérêts de l’État, de la population et des entreprises. -VNA