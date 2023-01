Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au lancement des activités de l’année du Chat du port de Tân Cang - Cat Lai. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, dans la soirée du 29 janvier à Hô Chi Minh-Ville, au lancement des activités de l’année du Chat du port de Tân Cang - Cat Lai, rattaché à la compagnie générale Tân Cang Sài Gon.

Le Premier ministre s’est réjoui de voir les premiers conteneurs exportés depuis Tân Cang-Cat Lai en cette année du Chat, promettant une bonne année en termes d’import-export.

Cette année, la situation dans le monde et au Vietnam devrait connaître des évolutions complexes, avec encore plus de difficultés et de défis, a indiqué Pham Minh Chinh, ajoutant que malgré tout, le pays était convaincu de réaliser avec succès ses objectifs de développement socio-économique.

Photo: VNA



Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que 2023 serait une autre année de succès pour la compagnie générale Tân Cang Sài Gon qui s’employait à devenir un groupe d’économie et de défense de premier rang du pays dans le domaine de l’économie maritime et des services logistiques.

Dimanche après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé examiner le projet de construction de la rocade No 3 à Hô Chi Minh-Ville.

D’une longueur de plus de 76km, cette rocade traversera la mégapole du Sud, mais aussi les provinces de Binh Duong, Dông Nai et Long An, avec quatre voies. Le projet représente un investissement de plus de 75.300 milliards de dongs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh examine le projet de construction de la rocade No 3 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a salué la coordination d’actions efficace entre les quatre localités concernées pour la mise en œuvre du projet. Le gouvernement est prêt à octroyer plus de fonds à ce projet si nécessaire, a-t-il indiqué.

Il a demandé aux quatre localités de faire tout leur possible pour mettre en chantier le projet dès juin prochain et de l’achever en 2026. -VNA