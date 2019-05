Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie marquant le 990e anniversaire de Thanh Hoa. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – La province centrale de Thanh Hoa a organisé le soir du 8 mai une cérémonie solennelle pour fêter son 990e anniversaire (1029-2019).



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à cet événement qui a eu lieu sur la place Lam Son de la province de Thanh Hoa. Etaient également présents d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, des représentants de la province laotienne de Houaphan, des mères héroïnes, d’anciens révolutionnaires, des scientifiques, des historiens et des habitants locaux.



Dans son discours, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré réjoui d’assister à la cérémonie marquant le 990e anniversaire de la province de Thanh Hoa, laquelle permettrait, selon lui, de revenir à la source et de développer les valeurs traditionnelles.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que la province de Thanh Hoa disposait d’un grand nombre de sites et monuments historiques avec de grandes valeurs culturelles. Thanh Hoa était le pays natal de plusieurs dynasties féodales du Vietnam comme celles des Le antérieure, des Le postérieure, des Ho et des Nguyen. Pendant la Résistance contre les troupes françaises, Thanh Hoa avait apporté des contributions importantes à la victoire finale. Lors de la Résistance contre l’armée américaine, de nombreux sites locaux sont devenus des symboles de l’héroïsme révolutionnaire du Vietnam tels que Ham Rong, Nam Ngan, Dong Son, Pha Ghep…



Reconnaissant les efforts et les avancées de Thanh Hoa lors de ces dernières années dans le but devenir un centre économique et socio-culturel du Centre septentrional et du pays, le Premier ministre a encouragé la province à continuer de renforcer ses potentiels et d’améliorer sa compétitivité en vue d’un développement plus rapide et plus durable.



Selon le chef du gouvernement, dans les temps à venir, l’organisation du Parti, l’administration et les habitants des ethnies de la province de Thanh Hoa devront se concentrer sur les industries manufacturières, le tourisme, l’agriculture, la santé publique, l’urbanisation et les infrastructures en privilégiant la zone économique de Nghi Son.



Il leur est également nécessaire d’accélérer la construction d’infrastructures importantes pour son développement socio-économique, dont des routes côtières et des autoroutes, des ouvrages au service du tourisme, de l’aviation et du transport maritime.



Nguyen Xuan Phuc a en outre recommandé aux autorités provinciales de lancer de nouvelles politiques pour attirer davantage d’investissements dans le secteur des infrastructures, d’attacher de l’importance à la formation des ressources humaines pour pouvoir fournir aux secteurs de l’industrie et des services des travailleurs qualifiés. Il leur a par ailleurs demandé de poursuivre la réforme administrative, d’améliorer le climat des affaires et de l’investissement. Objectif : d’ici 2020, Thanh Hoa devra figurer parmi les 15 premières localités du pays en terme d’indice de compétitivité provinciale.



Selon un rapport du Comité provincial du Parti et du Comité populaire provincial, pendant plusieurs années, Thanh Hoa a travaillé avec l’Association des Sciences historiques du Vietnam (VAHS) pour mener de nombreux travaux de recherche, rechercher des archives historiques, organiser des symposiums avec la participation d’historiens et scientifiques de premier rang du pays, concernant l’apparition du nom de Thanh Hoa. Les experts ont été unanimes à conclure que le nom de Thanh Hoa était apparu en 1029, sous le règne du roi Ly Thai Tong (1023-1072). Depuis, 990 ans sont passés.



Actuellement, Thanh Hoa réalise de grands efforts dans divers domaines. En 2018, son PIB a augmenté de 15,16%, occupant la 3e place nationale. Au premier trimestre 2019, la province a connu une croissance de 24,8%. Les rentrées budgétaires se sont chiffrées l’année dernière à près de 23.500 milliards de dôngs (plus de 979 millions de dollars).



La cérémonie fêtant le 990e anniversaire de la province de Thanh Hoa a réuni près de 500 artistes et a été retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV).