Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Tim Geithner, ancien secrétaire du Trésor des États-Unis et désormais président de Warburg Pincus: Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a organisé, mardi à Hanoi, une réception en l'honneur de Tim Geithner, ancien secrétaire du Trésor des États-Unis et désormais président de Warburg Pincus, au cours de laquelle il a apprécié l'investissement de l'entreprise américaine dans plusieurs projets au Vietnam.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que les relations américano-vietnamiennes se développaient bien dans tous les domaines, notant que le Vietnam considérait les États-Unis comme l'un de ses plus importants partenaires et souhaitait renforcer le partenariat intégral bilatéral, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.Il a affirmé que le Vietnam mettait toujours tout en œuvre pour améliorer l'environnement de ses affaires et de ses investissements et s'attachait à éliminer les difficultés rencontrées par les investisseurs étrangers, y compris ceux des États-Unis.Geithner a informé que Warburg Pincus avait investi dans cinq projets au Vietnam, dont deux dans le domaine financier.Selon lui, le Vietnam a réussi à réformer son économie et à améliorer son climat des affaires, créant ainsi de l'optimisme chez les investisseurs.Dans le contexte d'une situation internationale complexe, il a exprimé l'espoir que le Vietnam maintiendrait ses efforts de réforme et d'intégration, et créerait des conditions plus favorables pour les investisseurs étrangers dans les domaines de la finance, de la banque et du paiement électronique.Reconnaissant les propositions de l'invité, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son objectif de stabilité macro-économique visant à renforcer la confiance des entreprises et des investisseurs. –VNA