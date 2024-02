Le drapeau « Déterminé à combattre, déterminé à gagner » de l'Armée populaire vietnamienne flotte au sommet du tunnel de commandement du général français De Castries dans l'après-midi du 7 mai 1954, marquant la victoire complète de la campagne de Dien Bien Phu. (Photo d'archives : VNA)

Hanoï, 16 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé un appel au soutien national à la province montagneuse de Dien Bien, dans le nord-ouest du pays, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu Dans son appel, le Premier ministre a souligné que la victoire de Dien Bien Phu, qui « a retenti sur les cinq continents et a ébranlé le monde » au début de 1954, avait une grande signification historique et était un triomphe du patriotisme, de l'esprit intrépide et de la force du grand peuple national, de la solidarité du Vietnam sous la direction intelligente et lucide du Parti. C’était aussi une démonstration de la maturité de l’Armée populaire vietnamienne.Le Secrétariat du Comité central du Parti a convenu en principe d'organiser une cérémonie au niveau national pour marquer le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu afin de continuer à mettre en œuvre l'héroïsme révolutionnaire dans l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée afin de créer plus d'élan pour la construction et la défense nationales et atteindre les objectifs de développement national jusqu'au milieu du 21e siècle, a-t-il déclaré.Sept décennies après la victoire, Dien Bien a fait des progrès en matière de développement avec de nombreuses réalisations importantes et est devenue une destination de plus en plus attractive en termes de culture, de tourisme et d'investissement, a souligné le chef du gouvernement.Il a attribué ces résultats à l'attention du Parti, de l'État, des ministères et des agences centrales, l'aide d'autres localités, du monde des affaires et de la population de tout le pays, ainsi que les efforts et l’esprit de solidarité de la province.Cependant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également noté que Dien Bien reste une province pauvre avec un certain nombre de difficultés dues à des fondations socio-économiques modestes, à l'éloignement géographique des pôles économiques, à des conditions défavorables et à des ressources limitées.Compte tenu de cela, elle a besoin d'une assistance continue en termes de ressources, d'expérience et de modèles de coopération pour maximiser son potentiel, ses avantages, son emplacement stratégique et sa stature historique afin de se développer plus fortement, a-t-il déclaré, appelant à se concentrer sur la promotion d'un développement économique rapide et durable, en construisant une infrastructure socio-économique complète et moderne, la construction de zones rurales d'un nouveau style, la promotion de la culture, de l'éducation et des soins de santé et l'amélioration de la qualité de vie de la population.Le Premier ministre a souligné la politique du Secrétariat visant à mobiliser l'engagement des administrations, des secteurs, des localités et de la société à tous les niveaux pour aider la province à se développer davantage et à améliorer le niveau de vie de la population locale.C'est pourquoi il a appelé les ministères, les secteurs, les comités et administrations du Parti à tous les niveaux, les associations, les entreprises, les investisseurs et la population à l'échelle nationale à poursuivre les actions concrètes et pratiques pour soutenir Dien Bien à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu.- VNA