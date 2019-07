Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la vidéoconférence entre le gouvernement et les 63 villes et provinces du pays, le 4 juillet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé jeudi matin une vidéoconférence entre le gouvernement et les 63 villes et provinces du pays, afin d’évaluer la situation socio-économique au premier semestre et de discuter des orientations pour le second.



Selon le chef du gouvernement, au premier semestre, l’économie nationale est parvenue à maintenir une croissance de 6,7% - un résultat satisfaisant par rapport à la moyenne régionale et mondiale. Pour le reste de l’année, le pays rencontrera plusieurs défis et difficultés, notamment la baisse de la demande mondiale qui affectera les exportations, la production et le commerce.



Le Premier ministre a ainsi demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités dans leur ensemble de concentrer leurs efforts pour avancer des mesures efficientes au service de la réalisation des objectifs fixés par l’Assemblée nationale. Il leur a ordonné d’analyser profondément les limites et faiblesses pour un traitement efficace.



Selon un rapport du ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, la croissance du PIB au premier semestre est inférieure à celle de la même période de l’année dernière. Cependant, elle est toujours supérieure aux niveaux des premiers semestres de 2011 à 2017.



Au niveau mondial, 70% des économies ont également connu un ralentissement. Dans le pays, le secteur agricole n’a progressé que de 1,3% en raison des impacts de la peste porcine africaine, contre 3,07% au premier semestre 2018.



Pour les autres indices économiques, l’inflation au premier semestre 2019 a augmenté de 2,64% en variation annuelle. Les décaissements des investissements directs étrangers ont atteint 9,1 milliards de dollars (+8%). Selon des données au 2 juillet des Douanes du Vietnam, les exportations ont atteint 122,4 milliards de dollars et les importations, 120,8 milliards. Le pays a ainsi affiché un excédent commercial de 1,6 milliard de dollars.



Entre janvier et juin 2019, près de 67.000 entreprises ont été créées (+3,8%) et plus de 21.600 autres ont repris leurs activités (+31,4%).



Le ministre Nguyen Chi Dung a indiqué que la croissance économique au 3e trimestre devrait être au moins de 6,91%, tout en assurant la stabilité économique et le développement durable. Il a ainsi appelé les ministères, secteurs et localités à redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif.



Soulignant que l’économie mondiale pourrait connaître des changements compliqués, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères, secteurs et localités d’adopter des mesures flexibles et d’éviter en tout cas toute subjectivité.



Les participants à cette vidéoconférence entre le gouvernement et les 63 villes et provinces ont utilisé l’e-Cabinet, système d’information lancé le 24 juin en vue d’édifier un e-gouvernement et « sans papiers ». -VNA