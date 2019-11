Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a appelé les forces chargées de la prévention des catastrophes, du secours et du sauvetage à redoubler d’efforts pour mieux accomplir leur tâche dans les temps à venir.

Une zone de mouillage pour les bateaux dans la province de Thua Thiên-Huê. Photo: VNA

Dans sa récente lettre au peuple, aux soldats et aux forces de sauvetage, le chef du gouvernement a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes des catastrophes naturelles.Il a félicité les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux, ainsi que les personnes, soldats et autres forces responsables des activités de recherche et de sauvetage et de prévention des catastrophes pour leurs efforts et contributions au au traitement rapide des situations de catastrophes naturelles afin de minimiser les dommages causés aux personnes ces derniers temps.Il y a vingt ans, une grave inondation a dévasté la région centrale, faisant près de 600 morts, 41.000 maisons emportées et détruisant les infrastructures régionales, affectant gravement la production et la vie des habitants, en particulier ceux de la province de Thua Thiên-Huê.Après la tragédie, les localités sinistrées se sont efforcées d’aider les habitants à surmonter les conséquences et à reprendre la production. – VNA