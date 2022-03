Dans le deuxième arrondissement, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 16 mars la dépêche officielle 252/CĐ-TTg sur la mise en œuvre drastique et efficace du Programme de développement et de relance socio-économique (Programme).



Pour mettre en œuvre immédiatement et promouvoir l'efficacité du programme de redressement et de développement socio-économique, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs des agences du niveau ministériel, aux agences du gouvernement, aux présidents des comités populaires des villes et provinces, de se concentrer la mise mise en œuvre plus efficace des tâches et des solutions fixées dans la dans la Résolution N°11/NQ-CP sur le Programme et la mise en œuvre de la résolution N°43/2022/QH15 de l'Assemblée nationale sur les politiques budgétaires et monétaires pour soutenir le Programme en question, et d’intensifier l'inspection et l'évaluation.



Les chefs des ministères, secteurs et localités devraient résoudre rapidement aux problèmes en fonction de leur compétence ou les soumettre aux autorités compétentes.



La dépêche souligne également les tâches des ministères du Plan et de l’Investissement, des Transports, de la Santé, des Finances, de la Construction, des Ressources naturelles et de l’Environnement, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de l'Education et de la Formation, et de la Banque d’Etat, qui doivent être remplies en ce mois-ci. -VNA