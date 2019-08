Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) préside la réunion du gouvernement à Hanoi le 13 août (Photo: VNA)

Hanoï, 13 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé le ministère du Plan et de l'Investissement à donner la priorité à l’investissement dans les principaux projets de développement national.



Lors d'une réunion du gouvernement, mardi à Hanoi, pour analyser les plans de répartition du capital pour les principaux projets nationaux, le chef du gouvernement a demandé aux entités concernées d'étudier des plans pour la répartition de quelque 435 millions de dollars du budget de l'État destiné aux investissements publics d'ici 2020.



La planification des fonds d’investissement public sera analysée par les membres du gouvernement, puis transmise au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour approbation, a-t-il déclaré.



Parmi les projets prioritaires figurent ceux pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et le changement climatique, la connectivité entre des zones vulnérables telles que la région montagneuse du Nord et le delta du Mékong.



Le 13 août également, les membres du gouvernement ont examiné le financement des autoroutes Huu Nghi-Chi Lang et Dong Dang-Tra Linh traversant les provinces frontalières de Lang Son et de Cao Bang. Ce sont des projets cruciaux pour le développement économique des localités du nord.



L'autoroute Huu Nghi-Chi Lang sera une artère du corridor économique traversant Nanning en Chine et Lang Son, Hai Phong et Quang Ninh du Vietnam.



La route reliant Hanoi à Cao Bang, où se trouve la porte frontière de Tra Linh, fait actuellement 280 km de long, soit 5,5 à 6 heures de route. Une fois ouvertes, les deux autoroutes, ainsi que l’autoroute Bac Giang-Lang Son, contribueront à réduire le temps de trajet à 2-2,5 heures. -VNA