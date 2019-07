Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté les localités et les agences compétentes à accélérer la mise en œuvre de projets d’infrastructure de transport, soulignant leur importance pour le développement socio-économique.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) s’exprime lors de la réunion, le 25 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Le chef du gouvernementt a fait cette déclaration lors d’une réunion des membres permanents du cabinet, jeudi 25 juillet à Hanoi.

Les projets doivent être construits rapidement et conformément à la réglementation de l’État, a-t-il déclaré, soulignant que le dégagement des terrains pour les travaux doit faire l’objet d’une attention particulière.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a ajouté que l’autoroute Trung Luong - My Thuân - Cân Tho devrait être ouverte au trafic en 2020 et inaugurée au début 2021, affirmant l’apport d’un capital suffisant pour le projet.

Il a chargé le ministre des Communications et des Transports et le président du Comité populaire de la province de Tiên Giang d’en assumer la responsabilité devant le chef du gouvernement et de 20 millions d’habitants du delta du Mékong. -VNA