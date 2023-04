Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche officielle sur la suppression des obstacles et la promotion de la production et de la consommation agricoles ; la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux ; et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Plantation de fruits du dragon de la coopérative agricole Quynh Thuân, district de Thuân Châu, province de Son La. Photo: VNA



Le texte a souligné les défis de la croissance nationale et du secteur agricole national, avec des prix élevés des matières premières et un marché rétréci, affirmant qu’aucune amélioration remarquable n’a été constatée dans la lutte contre la pêche INN et la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, qui couvrent le développement socio-économique dans les zones à population ethnique et montagneuses, la réduction durable de la pauvreté et la construction de la nouvelle ruralité restent stagnantes.

Ces difficultés devraient persister, a-t-il déclaré, demandant aux ministres, aux chefs des agences ministérielles et gouvernementales et aux présidents des comités populaires des villes et des provinces de stimuler la production agricole et le commerce.



Le chef du gouvernement a souligné qu’il fallait prêter attention à la réforme administrative pour attirer davantage d’investissements dans l’agriculture et les zones rurales, en ciblant les entreprises qui utilisent la haute technologie et se spécialisent dans la transformation intensive.



Le ministère du Plan et de l’Investissement se coordonnera avec le ministère des Finances, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les organes concernés pour peaufiner rapidement le décret modifiant et complétant certaines dispositions d’un décret relatif aux mécanismes et politiques encourageant les investissements dans l’agriculture et les zones rurales.



Il convient également d’accorder plus d’attention aux trois moteurs de la croissance que sont la consommation intérieure, les exportations et l’investissement. Parallèlement, la transformation numérique et les applications de haute technologie doivent être intensifiées pour augmenter les valeurs et l’efficacité de la production, ainsi que la compétitivité des produits vietnamiens.



Le ministère des Sciences et des Technologies travaillera en collaboration avec d’autres ministères et agences concernés pour compléter le projet de décret sur les parcs de haute technologie et le soumettre au gouvernement ce trimestre.

Bateaux de pêche dans les eaux de Cà Mau. Photo: VNA



La dépêche officielle a également mis l’accent sur la diversification des produits, la transformation intensive, le programme «À chaque commune son produit» (OCOP), la promotion du commerce, l’expansion du marché et les recours commerciaux.



Pour la lutte contre la pêche INN, la dépêche officielle a appelé à des actions plus drastiques et à des préparatifs approfondis pour la quatrième inspection par la Commission européenne (CE), prévue du 25 au 31 mai.



Des mesures énergiques seront prises pour traiter les violations de la réglementation de la pêche par des particuliers, des groupements et des organisations, et les inspections seront intensifiées pour prévenir et mettre fin à de telles violations.

Les provinces de Binh Dinh, Khanh Hoa, Binh Thuân et Kiên Giang dont des bateaux de pêche ont violé les eaux étrangères ont été demandées d’identifier la responsabilité des responsables.

Le Premier ministre a également demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au ministère des Finances, au ministère des Transports, au ministère de l’Industrie et du Commerce et au ministère de la Défense de prendre des mesures contre la pêche INN.

En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, la dépêche officielle exhorte le Comité des affaires ethniques à achever rapidement les amendements et les suppléments, ou la publication de circulaires et de documents guidant les travaux ce mois-ci, indiquant que des percées spécifiques devraient être réalisées au cours des deuxième et troisième trimestres de cette année. – VNA