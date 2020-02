Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 12 février une réunion entre la permanence du gouvernement, les ministères et organes compétents, visant à évaluer l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le développement socio-économique national.Selon des prévisions du ministère du Plan et de l’Investissement, si l’épidémie est contrôlée au premier trimestre, la croissance du PIB national serait de 6,25%, soit une baisse de 0,55 point de pourcentage par rapport au niveau défini dans la Résolution 01/NQ-CP du gouvernement. Si l’épidémie est contrôlée au 2e trimestre, la croissance serait de 5,96%, soit une diminution de 0,84 point de pourcentage par rapport à la Résolution 01/NQ-CP du gouvernement.Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé accorder la priorité à la protection de la santé et de la vie des habitants, tout en soulignant l’importance des tâches et missions socio-économiques. Il a ainsi appelé à poursuivre les efforts pour promouvoir le développement socio-économique national.Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et organes de rechercher des mesures plus efficaces afin de continuer d’assurer la stabilité et le développement du pays.“C’est un défi à relever pour accomplir les missions de cette année”, a déclaré Nguyen Xuan Phuc, avant d’affirmer maintenir l’objectif de croissance pour cette année. Il a demandé aux organes compétents d’élaborer des plans pour réaliser les objectifs dans leurs secteurs et favoriser le développement.Le chef du gouvernement a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement de chercher des solutions pour atteindre l’objectif de croissance de 6,8% en 2020. Il a cité, par exemple, des mesures telles que réduction des frais de visa et des coûts logistiques, maintien des prix d’électricité, des services médicaux et d’éducation, renforcement des investissements publics, accélération du décaissement des aides et capitaux... Le Premier ministre a également ordonné à la Banque d’Etat et à d’autres organes compétents de surveiller de près le marché pour contrôler les taux de change. -VNA