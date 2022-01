Hanoï (VNA) – Le 31 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé adresser ses voeux du Nouvel An lunaire du Tigre 2022 à la Police de Hanoï, au personnel de l’Hôpital de campagne de traitement du COVID-19 dans l’arrondissement de Hoang Mai, Hanoï, et l’Hôpital national de pédiatrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la Police de Hanoï. Photo: VNA

A la Police de Hanoï, le chef du gouvernement l’a encouragée à développer son rôle et à collaborer avec les organes compétents de la capitale pour contribuer à la garantie de la sécurité nationale et de l’ordre social, tout en assurant la prévention et le contrôle du COVID-19.