Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Singapour (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation les accompagnant sont retournés samedi après-midi au Vietnam, achevant leur visite officielle à Singapour et leur participation au 32e Sommet de l’ASEAN.



Dans le cadre de la visite officielle à Singapour du 25 au 28 avril, le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie à la présidente singapourienne Halimah Yacob et s’est entretenu avec son homologue Lee Hsien Long. Il a également rencontré des hommes d’affaires, des scientifiques, des professeurs et étudiants singapouriens, ainsi que des Vietnamiens établis dans ce pays. Il a en outre assisté à plusieurs événements, dont un forum d’affaires Vietnam-Singapour.



Lors de leur entretien, Nguyen Xuan Phuc et Lee Hsien Loong ont convenu de poursuivre régulièrement les échanges de délégations de tous échelons, de renforcer la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, de favoriser les liens entre entreprises... Lee Hsien Loong a assuré que Singapour continuerait d’augmenter ses investissements au Vietnam et ses bourses d’études en faveur des jeunes vietnamiens.



Les deux Premiers ministres ont également décidé d’intensifier la coopération bilatérale au sein des forums internationaux tels que l’ASEAN, l’APEC et l’ONU. Ils ont affirmé l’importance du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont réaffirmé leur soutien pour une application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’élaboration rapide d’un Code de conduite (COC) effectif et contraignant dans cette zone maritime.



A cette occasion, le Vietnam et Singapour ont adopté une déclaration commune et signé des conventions de coopération.



Participant au 32e Sommet de l’ASEAN, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que l’innovation permettrait de renforcer la résilience de l’ASEAN, en mettant l’accent sur le secteur économique. Il a annoncé la décision du Vietnam de choisir Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang pour participer au réseau des villes intelligentes de l’ASEAN.



En marge du 32e Sommet de l’ASEAN, Nguyen Xuan Phuc a rencontré le président philippin Rodrigo Duterte, le président indonésien Joko Widodo et le président birman Win Myint, pour discuter du renforcement des relations entre le Vietnam et ces pays.

Cette visite officielle de Nguyen Xuan Phuc à Singapour et sa présence au 32e Sommet de l’ASEAN témoignent du soutien du Vietnam pour Singapour qui assume cette année la présidence tournante du bloc régional. Il s’agit également des contributions du Vietnam au renforcement de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’ASEAN dans une structure régionale ouverte, transparente et fondée sur les règles. -VNA