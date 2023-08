Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est joint à une visioconférence vendredi 18 août, afin de dresser le bilan de l'année scolaire 2022-2023 et de jeter les bases pour déployer des tâches pour l'année scolaire 2023-2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la visioconférence. Photo : VNA

Selon le ministre de l'Education et de la Formation Nguyên Kim Son, au cours de l'année scolaire 2022-2023, le taux d'enfants d'âge préscolaire scolarisés a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année scolaire précédente. Le taux de mobilisation des enfants du préscolaire de 5 ans à l'école et la mobilisation des élèves du primaire d'âge adéquat sont restés élevés à 99,7%. Le taux d'élèves qui terminent le programme primaire est de 98,81%.

Toutes les villes et provinces maintiennent et atteignent les normes universelles d'éducation primaire, dans lequel 29/63 villes et provinces sont reconnues pour répondre à la norme de généralisation de l'enseignement primaire de niveau 3. Onze provinces et villes ont atteint la norme de généralisation de l'enseignement secondaire inférieur au niveau 2 et sept provinces et villes ont atteint le niveau 3.

Selon le classement des meilleurs pays pour l'éducation en 2021 (publié en 2022), le Vietnam s'est classé 59e dans le monde, en hausse de 5 places par rapport à l'année précédente.

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a focalisé son attention sur les axes majeurs et les priorités de la nouvelle année scolaire 2023-2024, en lançant un appel pressant aux ministères et aux secteurs concernés pour accélérer la finalisation des cadres institutionnels pour la réforme de l'éducation.

Dans ce contexte, il a également encouragé à entreprendre une évaluation rétrospective des dix années de mise en œuvre de la résolution du Parti sur une réforme fondamentale et globale de l’éducation nationale.

Au cours de son allocution, le chef du gouvernement a en outre mis en exergue l'importance de concevoir des solutions de soutien financier destinées aux enseignants en poste dans les régions éloignées. En parallèle, des investissements conséquents seront maintenus dans les infrastructures essentielles, notamment dans la connectivité Internet, au profit des zones habitées par les minorités ethniques, des régions montagneuses et des communautés insulaires, a-t-il ajouté.

À l'approche de la prochaine année scolaire, le Premier ministre Pham Minh Chính a invité tous les enseignants du pays à embrasser le défi qui se présente devant eux, afin de contribuer de manière substantielle à l'essor florissant de la nation. - VNA