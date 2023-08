Cérémonie inaugurale de la 2e phase du projet du pont Vinh Tuy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 30 août à la cérémonie inaugurale de la 2e phase du projet du pont Vinh Tuy enjambant le fleuve Rouge, à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre et de la Journée de Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2023).

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la 2e phase du pont Vinh Tuy était un ouvrage important, qui contribuera à réduire les embouteillages reliant les deux rives du fleuve Rouge, à achever la Rocade N°2 de la capitale et à connecter avec d’autres locales. Ce projet créera des conditions favorables pour le développement socio-économique, assurera la défense et la sécurité nationales, et posera les bases de la formation d'une chaîne de centres urbains au nord de la capitale.

Le Premier ministre a déclaré que le développement des infrastructures, en particulier celles de transport, était l'un des trois piliers stratégiques du Parti et de l'État. Au fil des années, le Parti et l'État ont toujours accordé une grande attention à diverses formes d'investissement et à des politiques appropriées pour mobiliser les ressources sociales au service du développement des infrastructures de transport.



À Hanoï, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre de manière synchrone pour investir dans la construction et le perfectionnement du système d'infrastructure de transport conformément au Plan des transports de la capitale jusqu'en 2030 et vision à l’horizon 2050, dont la 2e phase du pont de Vinh Tuy. Après près de 3 ans de construction, la 2e phase du projet du pont Vinh Tuy a été achevée plus tôt que prévu et sans capital supplémentaire.

Entrée en service de la 2e phase du projet du pont Vinh Tuy. Photo: VNA



Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs, aux organes compétents et aux localités d'organiser l'exploitation du pont de manière sûre et efficace, et de bien veiller à l'entretien et à la protection de l’ouvrage.



À cette occasion, il a également félicité la ville de Hanoï et les localités, en particulier la population, pour leur soutien à la mise en œuvre efficace du projet de construction de la Rocade N°4 dans la région-capitale, en particulier en matière de déminage. Le Premier ministre a proposé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer d’accélérer le projet de la Rocade N°4 et de se préparer à la construction des ponts Hong Ha et Me So en 2024.



Enfin, le chef du gouvernement a suggéré que les ministères et les secteurs continuent de se coordonner étroitement et efficacement avec la ville et les localités de Hanoï pour préparer la construction d'ouvrages, tout en garantissant la beauté de ceux-ci, la sécurité du travail et l’hygiène environnementale.



La 2e phase du pont de Vinh Tuy, située parallèlement à la phase 1, relie l'arrondissement de Hai Ba Trung à celui de Long Bien. D’une longueur de 3,5 km et d’une largeur de 19,25 m, la phase 2 du pont comprend quatre voies, dont trois pour les automobiles et une voie mixte. Avec un investissement total de plus de 2.500 milliards de dôngs (120 millions de dollars), le projet a été achevé après 2,5 ans, soit quatre mois plus tôt que prévu.

Cet ouvrage important, reliant les localités à l'Est de Hanoï au centre-ville, contribuera à la réduction des embouteillages et à mieux répondre aux besoins de déplacement des habitants.

Lancé en janvier 2021, ce projet représente un investissement total de plus de 2.500 milliards de dongs (105 millions de dollars). Il fait une longueur totale de plus de 3,4 km, y compris les voies d'accès.



À l'heure actuelle, Hanoï compte huit ponts enjambant le fleuve Rouge. Selon le Plan des transports jusqu'en 2030 et vision à l’horizon 2050, la capitale disposera de 10 ponts supplémentaires au-dessus du fleuve Rouge. -VNA