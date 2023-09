Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie d'ouverture de CAEXPO et CABIS . Photo : VNA

Nanning, 17 septembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que les dirigeants et responsables de la Chine et des pays de l'ASEAN, ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) dans la ville de Nanning, dans la province chinoise du Guangxi, le 17 septembre au matin.S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que CAEXPO et CABIS sont des événements importants et prestigieux dans le domaine de la coopération économique, commerciale et d'investissement de la communauté des affaires ASEAN-Chine. Après 20 éditions, ils sont devenus un symbole et un drapeau directeur de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre la Chine et l'ASEAN.Les 20 dernières années ont vu de grands progrès dans les relations Chine-ASEAN, le commerce bilatéral étant passé de 78,2 milliards de dollars en 2003 à 975,6 milliards de dollars en 2022, faisant de la Chine et de l'ASEAN les plus grands partenaires commerciaux et les principaux partenaires d'investissement l'un de l'autre.Afin de renforcer la coopération ASEAN-Chine et de tirer parti des mécanismes CAEXPO et CABIS pour apporter des avantages pratiques aux pays de la région, le Premier ministre a proposé de promouvoir fortement le commerce bilatéral de manière équilibrée et durable, en s'efforçant de faire de l'ASEAN le premier partenaire commercial de la Chine ayant une valeur commerciale. dépassant 1.000 milliards de dollars. Il a également suggéré de se coordonner pour construire des chaînes de liaison depuis les zones de matières premières jusqu'aux centres de production et aux systèmes de consommation de produits, et de continuer à ouvrir le marché, à lutter contre le protectionnisme, à coopérer pour améliorer la capacité d'adaptation aux nouvelles normes, aux nouveaux goûts et aux produits verts, tout en promouvant la coopération scientifique, technologique et dans l’innovation.Il a également souligné la nécessité de promouvoir les connexions stratégiques pour développer les infrastructures matérielles et immatérielles, et de renforcer les connexions des infrastructures routières et le transport multimodal, en particulier les chemins de fer et les routes.En outre, il a souligné le renforcement des échanges et de la coopération entre les peuples dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'aviation, tout en renforçant la collaboration dans les domaines émergents, en créant de nouveaux moteurs de croissance tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'économie circulaire, les nouveaux matériaux et l’économie du partage.Selon le Premier ministre, dans ce processus, les communautés d'affaires de l'ASEAN et de la Chine doivent apprendre, exploiter et s'entraider pour tirer parti des opportunités de CAEXPO et de CABIS, en transformant le potentiel et les opportunités de coopération en résultats et produits spécifiques.Il a affirmé que le Vietnam est un membre actif contribuant au succès global des 20 éditions CAEXPO et CABIS. Cette année, le pavillon commercial du Vietnam a la plus grande échelle avec la participation de 120 entreprises présentant des produits divers et de qualité dans les domaines dans lesquels le Vietnam est fort et hautement complémentaire du marché chinois sur 200 stands.Le Vietnam souhaite poursuivre avec la Chine et les pays de l'ASEAN pour conclure les négociations sur la mise à niveau de la version 3.0 de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine, moderniser les connexions des infrastructures de transport routier et ferroviaire et piloter le modèle de porte frontalière intelligente pour mieux répondre aux besoins d'investissement, d'affaires et de commerce, la culture, le tourisme de la communauté des affaires et des habitants de chaque pays.Lors de sa participation à CAEXPO et CABIS, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité les pavillons commerciaux vietnamien et chinois. - VNA