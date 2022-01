Photo d'illustration : ministère de la Santé

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 20 janvier à Hanoï le PDG d'AstraZeneca Vietnam et des marchés asiatiques émergents, Nitin Kapoor.

Il a hautement apprécié le rôle et les contributions du groupe AstraZeneca à la lutte contre le COVID-19 dans le monde et au Vietnam. Il a félicité AstraZeneca Vietnam Company pour sa collaboration étroite et efficace avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères et les agences concernées du Vietnam pour achever avant terme son engagement de fournir 30 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 au Vietnam en 2021, contribuant à la mise en œuvre réussie par le Vietnam de la Stratégie vaccinale.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que, ces dernières années, le Partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni s'est développé rapidement et fortement dans tous les domaines, en particulier la coopération dans la santé, avec le rôle et la contribution importante du groupe AstraZeneca.



Nitin Kapoor a hautement apprécié les efforts drastiques et efficaces du gouvernement vietnamien en matière de diplomatie vaccinale et de prévention et de contrôle du COVID-19. Il a affirmé que le Vietnam était un modèle typique du monde en matière de contrôle de la pandémie et que la décision du gouvernement d'ouvrir la porte était extrêmement opportune, créant une grande opportunité pour le Vietnam de promouvoir le développement socio-économique pour la prochaine période. Le représentant d'AstraZeneca Vietnam a également hautement apprécié les politiques de relance socio-économique du gouvernement, les efforts de réforme et les mesures d’assistance, notamment le programme de soutien de près de 350.000 milliards de dongs (15,4 milliards de dollars) récemment approuvé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a reçu le 20 janvier à Hanoï le PDG d'AstraZeneca Vietnam et des marchés asiatiques émergents, Nitin Kapoor. Photo : VNA

Le groupe AstraZeneca accélère le projet de transfert de technologie de fabrication et de transformation de médicaments de marque originaux au Vietnam d'une valeur de 90 millions de dollars et choisit un partenaire pour transférer la technologie des vaccins au Vietnam, aidant les Vietnamiens à mieux accéder aux produits pharmaceutiques de haute qualité fabriqués dans le pays. Nitin Kapoor a déclaré que le groupe envisageait de continuer à réduire les prix des vaccins pour le Vietnam.



Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 continue de se développer de manière imprévisible, le Premier ministre vietnamien a suggéré que le groupe mette en œuvre activement les projets d'investissement engagés, continue de fournir des vaccins COVID-19 de nouvelle génération et des médicaments de traitement au Vietnam afin d'améliorer sa protection contre de nouveaux variant du COVID-19 ainsi que de partager les expériences internationales dans la mise en œuvre de la vaccination des enfants de 5 à 12 ans.



Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien soutiendrait, créerait des conditions et un environnement favorable pour que le groupe déploie des projets d'investissement dans la recherche, la production et le transfert de technologie pharmaceutique au Vietnam.

Le PDG d'AstraZeneca Vietnam a réaffirmé qu'il promouvrait son rôle de représentant du groupe au Vietnam et dans la région pour mettre en œuvre les accords entre le gouvernement du Vietnam et ce groupe et aider le Vietnam à devenir un centre pharmaceutique leader dans la région. -VNA