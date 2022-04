Hanoi (VNA) - Fondée à la fin du XIXe siècle, la pagode Long Son se situe dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoà, au Centre, et se distingue par sa plus grande statue de Bouddha du Vietnam en plein air.

La pagode Long Son dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre). Photo : CTV/CVN



La pagode Long Son, aussi nommée Phât Trang (Bouddha Blanc) ou Dang Long Tu, se trouve sur la colline de Trai Thuy. Située en plein cœur de la ville de Nha Trang, le lieu reste néanmoins calme et propice au recueillement. L’édifice a une grande cour et bénéficie de nombreuses zones ombragées, améliorant le confort des pèlerins. Il a fait l’objet de plusieurs restaurations depuis sa construction.



Haut lieu du bouddhisme



D’une superficie de 1.670 m2, le sanctuaire principal est soutenu par de hauts piliers en bois, suspendus à deux grandes lanternes rouges et à de nombreuses lumières de lotus. Son toit est recouvert de tuiles yin - yang à l’architecture asiatique. Les coins du toit font une "courbe douce" selon les caractéristiques architecturales typiques des temples et pagodes vietnamiens.



Le palais du Bouddha est décoré avec dignité. La salle principale vénère la statue en bronze du Bouddha Shakyamuni d’une hauteur de 1,6 m et d’un poids de 700 kg. Sur le côté gauche de la pagode se trouve le chemin menant au sommet de la colline avec 193 marches. En montant environ 40 marches, les visiteurs pourront admirer une statue de Bouddha (construite en 2003). D’une longueur de 17 m et d’une hauteur de 5 m, elle est allongée la tête sur son bras droit. Son bras gauche repose sur son corps et ses jambes sont allongées.

La pagode Long Son dispose de la plus grande statue de Bouddha du Vietnam en plein air. Photo : CTV/CVN



Mais le complexe bouddhique est surtout connu pour sa statue de Kim Thân Phât Tô, enregistrée dans le livre Guinness des records du Vietnam comme la plus grande statue de Bouddha en plein air. Haute de 24 m, elle a été conçue par le sculpteur Bùi Van Thêm (nom légal Thiên Sang). C’est en 1961 que l’Église bouddhique de la province de Khanh Hoà a récolté des dons parmi les fidèles pour l’ériger. Elle a été construite en 1965. Les pèlerins doivent monter les 193 marches et se rendre au sommet de la colline de Trai Thuy pour se retrouver face à l’impressionnant "Bouddha blanc".



Le Bouddha est assis sur un piédestal orné de lotus. Au-dessous, ont été sculptés les portraits du vénérable Thich Quang Duc et de six autres moines morts en s’immolant par le feu en 1963.



Au sommet de la colline, les visiteurs pourront profiter des paysages grandioses de Nha Trang, des montagnes et de la vaste mer en contrebas. - CVN/VNA