Bangkok (VNA) – Une délégation vietnamienne a participé jeudi 31 août au deuxième forum consultatif régional sur la «Coopération triangulaire pour le développement durable dans le bassin inférieur du Mékong basé sur le lien eau-énergie-alimentation (WEF)» à Bangkok, en Thaïlande.

Vue du deuxième forum consultatif régional sur la «Coopération triangulaire pour le développement durable dans le bassin inférieur du Mékong basé sur le lien eau-énergie-alimentation (WEF)» à Bangkok, en Thaïlande. Photo : nhandan.vn

L’événement a également réuni des représentants du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), de la Commission du Mékong (MRC) et du ministère des Sciences et des TIC de la République de Corée, ainsi que d’autres du Cambodge, du Laos, et la Thaïlande.

Également connu sous le nom de «République de Corée-UNOSSC Facility Phase 3» ou P-LINK, le projet lancé en septembre 2021 vise à renforcer l’accès à l’eau, à la nourriture et à l’énergie des communautés vulnérables vivant dans le bassin inférieur du Mékong (Cambodge, Laos, Thaïlande) et le Vietnam.

Grâce à des approches intégratives et multisectorielles dans l’application des technologies pour l’eau, l’énergie et l’alimentation, les moyens de subsistance des populations basés sur les modalités de coopération Sud-Sud et triangulaire (SS & TrC) devraient être améliorés à la fin du projet.

Après le premier forum consultatif à Bangkok le 28 juin, le deuxième forum a passé en revue les résultats du projet en 2022 et s’est penché sur les plans d’action fixés pour cette année.

La directrice de l’UNOSSC, Dima Al-Khatib, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bangkok qu’à travers ce projet, l’UNOSSC souhaite fournir aux communautés des solutions scientifiques et technologiques, ainsi que des changements appropriés pour améliorer leurs moyens de subsistance, notamment grâce à un meilleur accès à l’eau propre, à l’énergie et à la nourriture.

L’UNOSSC espère également que les solutions pilotes apporteront de bons résultats afin qu’elles puissent être déployées à plus grande échelle, a-t-elle ajouté.

Les représentants des pays du bassin inférieur du Mékong ont discuté de la sélection des sites où piloter le projet, ainsi que des défis liés au travail et des solutions potentielles.

Le projet quinquennal coûte 4 millions de dollars financés par le ministère sud-coréen. L’UNOSSC joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du projet, aux côtés d’autres partenaires, notamment le Secrétariat du MRC, l’Institut du Mékong et l’Institut de politique scientifique et technologique de la République de Corée. – VNA