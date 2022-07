Dong Thap (VNA) - Le conseil scientifique du Musée provincial de Dong Thap vient d'évaluer les valeurs historique et économique du plateau d'un tambour de bronze remis le 27 avril par un habitant du district de Lai Vung.

Selon les experts, il s'agit du plateau d’un tambour de bronze de Dong Son de type Heger I datant de 2.000 à 2.300 ans. D'un poids de 7,6 kg, il a un diamètre de 63 cm et est orné d'une étoile à 12 branches, et de six oiseaux Lac à long bec, volant dans le sens inverse de l'horloge. Sa valeur est estimée à environ 200 millions de dongs.

Le plateau de tambour avait été découvert en mars 2022 par un habitant local quand il ratissait ses filets de pêche sur la rivière Hau. Il avait été remis au Musée provincial de Dong Thap le 27 avril.

Le tambour de bronze de Dông Son, originaire du Vietnam, est un tambour représentant la culture de Dông Son (l'année 700 avant J.C-100) et la culture du fleuve Rouge des anciens Vietnamiens à la période du pays Van Lang fondé par les Rois Hùng. Le tambour de bronze est ainsi devenu le symbole sacré de la culture nationale du Vietnam. -VNA