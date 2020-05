Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung préside une réunion du Conseil d'évaluation de la tâche d'élaborer le plan directeur national pour la période 2021-2030, le 19 mai à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 19 mai, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a présidé une réunion du Conseil d'évaluation de la tâche d'élaborer le Plan directeur national pour la période 2021-2030 et vision pour 2050.

Le vice-Premier ministre a indiqué que le Plan directeur national devrait être conforme au Programme d’édification et de développement national dans la période de transition vers le socialisme et à la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021 - 2030.

Le Plan directeur national vise à répartir et à mobiliser de manière raisonnable des ressources nationales pour assurer un développement rapide et durable. Il devra exprimer clairement les points de vue, objectifs, orientations, tâches de développement national pour la période 2021-2030 et à l’horizon 2045-2050, conformément au développement de notre temps.

Dans le même temps, le Plan devra montrer les orientations pour l'espace de développement des secteurs et domaines importants; créer un lien harmonieux entre le développement et la protection de l'environnement, en assurant la défense nationale, la sécurité et les relations extérieures.

Le Plan devra être faisable, montrer une vision stratégique et avoir un contenu approprié, a souligné Trinh Dinh Dung, avant de demander de bien saisir le principe selon lequel les Plans doivent être compatibles entre eux, notamment dans le contexte de mise en œuvre simultanée de plusieurs Plans nationaux, régionaux et provinciaux.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de compléter le dossier sur la tâche d'élaborer le Plan directeur national pour la période 2021-2030 pour le soumettre au gouvernement dans les meilleurs délais.

Le Plan directeur national pour la période 2021-2030 et vision pour 2050 sera examiné et voté par l'Assemblée nationale en 2021. -VNA