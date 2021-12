Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le PIB national en 2021 a connu une croissance estimée à 2,58% en glissement annuel, une baisse due à la distanciation sociale prolongée dans de nombreuses localités en raison du COVID-19. Il s’agit d’un grand succès dans le contexte de réponse à la pandémie et de maintien des activités économiques.



Selon l'Office général des statistiques, au 3e trimestre, le PIB avait connu une augmentation de 5,22% en variation annuelle.

En 2021, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche a enregistré une croissance de 2,9 % ; l’industrie et le bâtiment, de 4,05%. ; les services, de 1,22%.



Concernant la structure de l'économie au cours des douze mois, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche a représenté 13,97 %, le secteur de l'industrie et du bâtiment 63,80%, le secteur des services 22,23 %.

Pour toute l’année, l’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 1,84% par rapport à 2020, la plus faible depuis 2016. L'inflation en 2021 a augmenté de 0,81%. -VNA