Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a affiché une croissance de 7,02% en 2019, a annoncé Nguyen Bich Lam, directeur de l’Office général des statistiques (GSO), lors d'une conférence de presse tenue le 27 décembre à Hanoï.



Il s’agit de la deuxième année consécutive que Vietnam enregistrait une croissance de plus de 7% depuis 2011.



Le directeur général du GSO, Nguyen Bich Lam, a déclaré que ce taux de croissance avait largement dépassé l'objectif fixé au début de l’année (de 6,6% à 6,8%).



Il a relevé certains acquis de l’économie nationale en 2019 dont la stabilité macroéconomique, l'inflation maîtrisée au niveau le plus bas lors des trois dernières années. La transformation, la fabrication et les services jouaient un rôle clé dans le développement économique. La valeur d’import-export des marchandises a dépassé 500 milliards de dollars. Le taux de chômage a diminué alors que les revenus des travailleurs ont augmenté.

Ces performances sont dues à la direction efficace du gouvernement et du Premier ministre, aux efforts des agences, des localités, des administrations à tous niveaux, des entreprises et des habitants dans l’ensemble du pays, a-t-il affirmé.



Selon Nguyen Bich Lam, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a connu une faible hausse de 2,01% en raison de la sécheresse, du changement climatique et de l'épidémie de peste porcine africaine.



En même temps, le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 8,9% dont l’industrie a maintenu une hausse élevée de 8,86%. L’industrie manufacturière et de transformation a continué de consolider son rôle moteur avec une croissance de 11,29%,



Les activités commerciales et les services ont enregistré un développement stable et une bonne croissance. L’offre des marchandises est abondante, satisfaisant à la demande de production et de consommation.



Dans la structure économique en 2019, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture représente 13,96% du PIB, le secteur de l’industrie et du commerce, 34,49%, et le secteur des services, 41,64%.



En outre, certains indices ont montré des signes positifs de l’économie. Selon le rapport du journal japonais Nikkei, l'indice des directeurs d'achat (Purchasing Managers Index – PMI) au Vietnam est toujours plus 50 points au cours des onze premiers mois de cette année. -VNA