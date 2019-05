Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Au premier trimestre, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a enregistré une croissance estimée à 6,79%, a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, lors de la 34e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale.



Selon le ministre Nguyen Chi Dung, cette croissance est assez satisfaisante en cette conjoncture mondiale encore défavorable. Elle est également supérieure aux niveaux enregistrés lors des premiers trimestres des années 2011-2017. Cependant, le PIB montre déjà des signes de ralentissement.



Sur la base des évaluations de la situation mondiale et nationale lors de ces quatre derniers mois, le gouvernement et les localités vont poursuivre leurs efforts afin d’atteindre les objectifs déjà fixés. Ils vont se concentrer notamment sur l’amélioration du climat des affaires et l’élimination des épizooties dans l’agriculture…



Concernant l’évaluation supplémentaire du développement socio-économique en 2018, Phung Quoc Hien, vice-président de l’Assemblée nationale, a souligné que tous les 12 objectifs fixés par les députés pour l’année dernière avaient été tous atteints, certains avaient même dépassé le niveau voulu. Selon lui, la situation des premiers mois de 2019 a également connu de bons signes malgré certaines difficultés.



Appréciant les efforts du gouvernement, des localités, des entreprises et des habitants en 2018, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a affirmé son soutien pour les mesures prises par le gouvernement afin de résoudre des difficultés actuelles.



La 34e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a lieu du 8 au 10 mai. Il s’agit de la dernière réunion du Comité permanent avant la 7e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale. Elle est consacrée à l’amendement de lois, au développement socio-économique national, l’adhésion du Vietnam à la Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective de l'Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi qu’à plusieurs autres questions. -VNA