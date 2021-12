Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam plaçait le peuple au centre, le considérant comme le sujet, la force et l'objectif du développement du pays, lors du 3e Forum de haut niveau sur l'industrie 4.0.

Le chef du gouvernement a prononcé ce lundi matin un discours important lors de la session plénière de ce forum ayant pour thème « Relance et développement socio-économiques durables dans la période post-COVID-19 et Promotion de l’industrialisation et de la modernisation à l'ère numérique», organisé à la fois en présentiel et en ligne par la Commission économique du Comité central du Parti.

Ce forum est un événement annuel qui attire la participation des milliers de délégués nationaux et internationaux. La 3e édition comprend cette session plénière et 10 séminaires thématiques, qui ont eu lieu du 9 au 18 novembre.

Photo: VNA

S'exprimant lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam a globalement contrôlé l'épidémie, passant à la période d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace de la pandémie de COVID-19.

Il a estimé qu'après deux mois d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace du COVID-19, la situation socioéconomique du Vietnam s'est redressée. La macro-économie est stable, l'inflation est sous contrôle, l'excédent commercial est réalisé, l'attraction de l'IDE augmente, la confiance des personnes et des investisseurs continuent d'être consolidée, a-t-il ajouté.

Actuellement, la priorité absolue est de continuer à mettre en œuvre de manière drastique la tâche de prévention et de contrôle du COVID-19 sous la devise d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace de la pandémie, a-t-il déclaré.

Ainsi, en ce mois de décembre, 100% des personnes âgées de 18 ans et plus seront complètement vaccinées et se verront administrées une 3e dose de vaccin. Le Vietnam poursuit la vaccination des 12-18 ans. En outre, il faut préparer des vaccins et des médicaments de traitement détaillés et spécifiques en 2022.

Pour le programme de redressement et de développement socio-économiques, le Vietnam met en œuvre une combinaison étroite, flexible et efficace de politiques fiscales, monétaires, commerciales, d'investissement… ; maintient la stabilité macroéconomique, maîtrise l'inflation, assure l’équilibre de l'économie ; se concentre sur la sécurité sociale, les infrastructures stratégiques dont celles de la transformation numérique. -VNA