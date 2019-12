Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) – Selon l’Association de la transformation et de l’exportation de noix de cajou du Vietnam (Vinacas), en 2020, le Vinacas et les premières entreprises opérationnelles dans ce domaine vont coopérer étroitement dans l’amélioration de la qualité des produits pour exporter quatre milliards de dollars de noix de cajou.

En 2019, le secteur de noix de cajou importe plus de 1,5 million de tonnes de noix de cajou brute, notamment des pays africains, soit une hausse de 27,5% en quantité et une baisse de 29,7% en prix. Cette année voit aussi la naissance de grands groupes et compagnies.

En 2019, chaque mois, environ 34.000 tonnes de noix de cajou sont exportés. Selon les prévisions, les exportations de noix de cajou vont atteindre environ 450.000 tonnes en raison de la demande mondiale croissante d’ici à la fin de l’année.

Le Vietnam reste le premier exportateur mondial de noix de cajou en dix ans consécutifs. Le pays a transformé 391.000 tonnes de noix de cajou et a réalisé un chiffre d’affaire à l’export de plus de 3,5 milliards de dollars en 2018, selon le Vinacas.



Le pays importe chaque année environ un milliard de dollars de noix de cajou brute. - VNA