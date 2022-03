Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement a annoncé qu'il recueillera les avis sur le projet du Plan d'action national sur la croissance verte pour la période 2021 - 2030, avec vision à l'horizon 2050.

Le 1er octobre 2021, le Premier ministre a rendu la décision N°1658/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021 - 2030, avec vision à l'horizon 2050. La stratégie de croissance verte contribuera à promouvoir la restructuration économique en association avec la rénovation du modèle de croissance ainsi qu’à garantir la prospérité économique, la durabilité de l'environnement et l'égalité sociale.

Par ailleurs, la stratégie contribuera également à édifier une économie verte et neutre en carbone, à freiner l'augmentation de la température mondiale, à promouvoir la consommation durable et à écologiser les secteurs économiques, le mode de vie et la transition sur les principes d'égalité, d'inclusion et de résilience.

Dans l'objectif de promotion de la restructuration économique en association avec la rénovation du modèle de croissance, de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie de croissance verte se concentre sur l'exploitation et l'utilisation de manière raisonnable et efficace des ressources naturelles sur la base de l’application des progrès technoscientifiques, de la technologie numérique et de la transformation numérique.

La stratégie de croissance verte, approuvée juste avant la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), a démontré la détermination du Vietnam à tenir ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'action pour le climat à travers la mise en œuvre des objectifs de croissance verte.

Une usine de la société Canadian Solar Vietnam. Photo: VNA

Lors de la COP26, le Vietnam s’est engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050 et ses émissions de méthane de 30 % d'ici 2030, d’éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon pour la période 2030-2024 et de protéger ses forêts.

Le Vietnam devrait accélérer la mise en œuvre de la stratégie de croissance verte, concrétiser les contenus stratégiques du plan d'action pour la croissance verte et édifier une feuille route pour promouvoir la croissance verte en association avec la croissance socioéconomique avec une vision à long terme pour atteindre l'objectif de réduire à zéro ses émissions nettes d'ici 2050.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le projet de Plan d'action pour la croissance verte donne un panorama global sur les ressources, posent une cadre pour mobiliser efficacement les ressources afin d'atteindre les objectifs de développement économique, tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre et promouvant la résilience au changement climatique. -VNA