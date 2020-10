Hanoi (VNA) – Depuis une dizaine de jours, des pluies diluviennes provoquent de multiples inondations et glissements de terrain dans le Centre du Vietnam. Une centaine de morts et de disparus sont à déplorer, des milliers de secouristes mobilisés.

La ville de Dông Ha, dans la province de Quang Tri, envahie sous l’eau après des inondations monstres. Photo: VNA



Jusqu’au 19 octobre au soir, 105 morts et 27 disparus, 166.780 maisons inondées ou détruites, près de 930 ha de rizières et 106.600 de cultures vivrières submergés, plus de 461.600 animaux domestiques et volailles morts noyés et quelque 17.400 km de routes devenues impraticables. Tels sont les chiffres désastreux annoncés le 19 octobre à 18h00 par le Comité de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.



Dans la province de Thua Thiên-Huê, 17 ouvriers ont été portés disparus lors d’une coulée de boue survenue le 12 octobre sur le site de la centrale hydroélectrique de Rào Trang 3, dans le district de Phong Diên. À l’heure actuelle, parmi les victimes, seuls deux corps ont été retrouvés. Les opérations de secours se poursuivent.



Au cours de la nuit du 12 octobre, 13 des 21 militaires et officiels venus établir un compte-rendu de la situation ont été ensevelis par un nouveau glissement de terrain survenu au poste de garde forestier 67 où ils ont séjourné pour la nuit, à environ 13 km de Rào Trang 3. Tous les corps ont été retrouvés et les services commémoratifs dédiés aux victimes ont lieu à la maison funéraire 268 dans la ville de Huê. Les catastrophes ne s’arrêtent pas. Suite à ces tragédies, depuis le 18 octobre, 22 soldats et responsables de l’unité 337 de la région militaire 4 ont été portés disparus après qu’un glissement de terrain ait englouti leur base dans le district montagneux de Huong Hoa, dans la province de Quang Tri (Centre). Après deux jours de recherche, les 22 corps ont été extraits de leur gangue de terre.



Auparavant, un glissement de terrain s’était également produit, le 17 octobre à 18h30, dans le district de Huong Hoa, ensevelissant six personnes d’une même famille. Jusqu’à maintenant, tous les corps ont été retrouvés.



Les pluies diluviennes qui se sont abattues durant plusieurs jours sur de larges étendues ont provoqué glissements de terrain, crues subites et inondations dans certaines localités du Centre et des hauts plateaux du Centre. Les provinces et villes sinistrées ont évacué plus de 28.900 foyers, soit près de 90.970 personnes, dans les provinces de Hà Tinh à Quang Nam. Le Comité de pilotage pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage ainsi que l’armée ont mobilisé quelque 10.000 personnes pour soutenir les forces locales.



Aide aux victimes

Transport de marchandises pour venir en aide aux sinistrés de Hà Tinh (Centre). Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé, le 18 octobre, de renforcer les mesures de secours et de règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans le Centre et les hauts plateaux du Centre, notamment les provinces de Thua Thiên - Huê et Quang Tri.



Dans un télégramme officiel, le chef du gouvernement a également adressé sa sympathie et ses profondes condoléances aux proches des victimes, prenant pleine mesure des difficultés et pertes de ces familles et des administrations locales. Il a demandé aux Comités populaires provinciaux et aux ministères et services concernés de collaborer pour se coordonner quant au règlement des conséquences des crues et inondations, la recherche des disparus, les obsèques des victimes et les soins prodigués aux blessés.



Le chef du gouvernement a recommandé aux localités de fournir tous les produits de première nécessité aux sinistrés, de continuer les contrôles et de réexaminer les zones à haut risque pour évacuer à temps leurs habitants. Le Premier ministre a ordonné au ministère des Finances d’octroyer 500 milliards de dôngs et 5.000 tonnes de riz extraites des réserves nationales aux provinces centrales de Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên - Huê et Quang Nam.

Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, à la tête d’une mission, s’est rendu à Quang Tri pour piloter les opérations d’aide aux victimes des inondations.



Auparavant, le 13 octobre, la vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh, avait rendu visite aux habitants des districts de Lê Thuy et Quang Ninh, dans la province centrale de Quang Binh, durement touchés par de graves inondations ces derniers jours. Dans le district de Quang Ninh, elle avait remis plus de 100 millions de dôngs (plus de 4.310 USD) à la commune montagneuse de Truong Son pour aider ses habitants à surmonter les conséquences des inondations. Elle a également distribué 60 colis de biens essentiels aux ménages pauvres de la localité.



Dans le district de Lê Thuy, elle avait accordé 100 millions de dôngs chacune aux communes de Liên Thuy et An Thuy, 30 millions de dông au jardin d’enfants de la commune de Liên Thuy et 50 colis aux populations locales.



Le 13 octobre également, un deuxième lot de secours de la Croix-Rouge du Vietnam a été livré à quatre provinces du Centre - Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên - Huê et Quang Nam - d’une valeur totale de 1,4 milliard de dôngs. La Croix-Rouge avait déjà envoyé un premier lot d’une valeur de près de 500 millions de dôngs à Quang Binh, Quang Tri et Quang Nam.



En outre, un grand nombre d’artistes vietnamiens ont collecté des fonds pour venir en aide aux sinistrés avec une somme qui s’élève à plusieurs dizaines de milliards de dôngs. Les aides et soutiens se poursuivent.



* De multiples soutiens



Les agences de l’Assemblée nationale (AN), du Comité permanent de l’AN et du Bureau de l’AN ont lancé 16 octobre une campagne de collecte de fonds pour soutenir les habitants des provinces gravement touchées par les crues.

Le secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a appelé les Comités locaux du Parti à assurer une sécurité maximale à la population et des moyens de sauvetage, ainsi qu’à fournir un soutien aux personnes sinistrées.

Il a exhorté à intensifier les prévisions, la surveillance et les alertes météorologiques, et à mobiliser les ressources nécessaires et adéquates pour aider les victimes à surmonter les conséquences des catastrophes.

Il a exhorté les organisations du Parti à se conformer sérieusement au décret 42 du secrétariat sur le renforcement du leadership du Parti dans la prévention et la lutte contre les catastrophes, ainsi qu’aux directives du Premier ministre sur la recherche et le sauvetage et les secours en cas de catastrophe dans le Centre du pays. – CVN/VNA