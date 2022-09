Hanoi (VNA) – Une exposition intitulée «Baekje & Jeju : du patrimoine sud-coréen au patrimoine mondial » aura lieu du 16 septembre au 16 octobre 2022 au Musée de l’histoire du Vietnam (VNMH), à Hanoi.

es aires historiques de Baekje regroupent les vestiges liés aux anciennes capitales du royaume, Gongju, Buyeo et Iksan. Photo: world.kbs.co.kr



L’événement, organisé par le VNMH, le Centre du patrimoine mondial de Baekje, le Centre culturel coréen et la province de Jeju, vise à renforcer les échanges culturels et l’amitié entre les peuples vietnamien et sud-coréen.



Il fait également partie des activités de commémoration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (22 décembre 1992 - 22 décembre 2022).



L’exposition présentera les valeurs exceptionnelles de l’île de Jeju, des tubes de lave et des aires historiques de Baekje ainsi que les caractéristiques uniques de la culture sud-coréenne, contribuant ainsi à approfondir la compréhension des deux peuples pour le développement durable, le développement et la prospérité commune des deux pays dans la communauté culturelle mondiale.



Les visiteurs auront la chance d’assister à un défilé de mode en réalité virtuelle et d’assister à des cours de cuisine.



Selon le VNMH, l’île volcanique et tunnels de lave de Jeju, d’une beauté extraordinaire, est aussi un témoignage de l’histoire de notre planète, de ses caractéristiques et processus. Elle a été reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial en 2007.



Les aires historiques de Baekje sont représentatifs de la dernière période du royaume de Baekje entre les années 475 et 660 et ont été classés dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015.



L’île de Jeju a été formée à partir de l’activité volcanique il y a entre 1,8 million d’années et 1.000 ans. C’est un véritable trésor écologique avec des centaines de petites collines appelées «oreum», des tunnels de lave de grande envergure, des espèces de plantes et d’animaux menacés d’extinction.

Jeju a obtenu les trois certifications de l’UNESCO: l’île a été désignée comme réserve de biosphère (2002), puis en tant que patrimoine naturel mondial (2007) et classée comme parc géologique mondial (2010). – VNA